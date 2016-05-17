برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:>على الصعيد المهنى لمواليد برج الميزان، تتمتع بحالة من الاستقرار فى عملك، فبفضل هدوءك وحكمتك تستطيع تنفيذ الكثير من المهام التى تنسب إليك وتكون بعد ذلك محط للثناء من قبل من حولك.

على الصعيد العاطفي:

>الحالة العاطفية لمواليد برج الميزان تحتاج للمزيد من الدعم حتى لا يتسرب لها شبح الروتين والملل الذى من الممكن أن يفسدها.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج الميزان مضطربة لحد كبير، والاهتمام بالعادات الصحية السليمة تجعلك فى أفضل حال، عليك أن تتخلص من تناول المشروبات المزودة بالكافيين لكى تتخلص من الأرق الذى يصيبك منذ فترة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان تحسن واضح فى حياتك العاطفية الفترة المقبلة، إضافة إلى مكافآت مالية ستكون فى انتظارك إذا بذلت مجهود بعملك.