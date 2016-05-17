حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 17 مايو 2016

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016
>برج الحوت على الصعيد المهني:
>استقرار لمواليد برج الحوت على الصعيد المهنى حيث تميزك فى تقديم أفكار ومشروعات جيدة تجعلك فى المقدمة، إضافة إلى أن هناك مكافأة مالية فى انتظارك.
على الصعيد العاطفي:
>لا تجعل حياتك العاطفية واهتمامك المبالغ فيه بشريكك يجعلك، مهمل لأشياء أخرى مهمة بحياتك مثل الشق العائلى وعلاقتك بأصدقائك المقربين.
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية لمواليد برج الحوت جيدة لحد كبير لكن لا تهمل ممارسة الرياضة، واليوجا من أجل تحسن حالتك المزاجية وتصبح أكثر هدوءًا.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن ستظهر الكثير من العقبات فى طريقك الفترة المقبلة حاول تخطيها، وأعمل على تحسين علاقتك الاجتماعية بمن حولك.
برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016
>برج الأسد على الصعيد المهني:
>الأمور لا تسير فى صالحك، تحتاج إلى إعادة ترتيب مكانة الأشخاص عندك، الوقوف بجانب الأصدقاء فى مجال العمل لن يفيد دائمًا، تحتاج إلى مزيد من القوة والحسم خاصة أن مشكلات العمل لا تفرق بين الصديق والغريب، أنت من الشخصيات التى تفكر دائمًا كيف تنجز مهامها المهنية، فحاول ألا تربط نفسك بما يفعله الآخرون.
الأسد على الصعيد العاطفي:
>الخلافات الفكرية مع شريك حياتك أقوى كثيراً من الخلافات العاطفية، تتابع كثير من المكشلات، لكن عنادك وحده هو السبب الرئيسى فى مشكلاتك مع شريك حياتك، تحتاج إلى إعادة هيكلة أسلوبك فى التفكير خاصة أن هذه الفترة ربما تكون الأسوأ فى علاقتكم، حاول أن تتحكم فى هذه المشكلات حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.
الأسد على الصعيد الصحى:
>ربما تكون السوشيال ميديا واحة خصبة لتعبر عما يدور داخلك، لكن ادمان التواجد على الإنترنت يحولك تدريجياً إلى مريض نفسياً غير قادر على التفاعل مع الأشخاص المحيطين بك، ستجد نفسك تدريجياً تميل إلى العزلة، حاول أن تقلل من عدد الساعات التى تقضيها على الإنترنت ومارس الرياضة كثيراً حتى تتخلص من طاقتك بشكل جيد.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من العزلة والتواجد الدائم على صفحات السوشيال ميديا، مما يزيد من تفكيره فى كثير من المشكلات وفقدان الغربة فى حلها، يحتاج مولود الأسد إلى كثير من المرونة فى التفكير حتى لا يجد نفسه فى دائرة مغلقة من الأزمات.
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 17/5/2016
>برج الثور على الصعيد المهني:
>الحظ يبتسم إليك والترقيات قريبًا ستعرف طريقك، الاستغناء عن حالة الركود الفكرى التى كانت مسيطرة عليك، تتعامل مع الأوضاع حالياً بمرونة وتتقبل كثير من المضايقات وتعرف كيف تحسن التصرف مع أصحابها، واستطعت أن تتحكم فى أعصابك بعدما كانت الانفعالات تأخذ كثيرًا من طاقتك.
على الصعيد العاطفي:
>الاكتفاء بالتواجد مع من تحب فى الأجواء التى تصنعها بنفسك كى تضمن استمرار حالة الرومانسية التى تشعل مشاعركم وتوطد من علاقتكم تفيدك كثيراً، وتعطيك احساس بالثقة فى النفس وتجد الاستقرار الذى تبحث عنه منذ فترة كبيرة، وينعكس ذلك بشكل إيجابى على حالتك المزاجية.
برج الثور على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية فى حاجة إلى مزيد من الاهتمام وتقلب حالات الطقس يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد، والنزلات المعوية، تحتاج إلى الأطعمة التى تساعد على تقوية مناعتك، حتى تتجنب خطر الإصابة بأمراض متتالية.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من حالات الوهج اللفكرى فى مجال العمل، ويقدم مجموعة من المشروعات التى تتسبب فى حصوله على الترقيات سريعاً والوصول إلى مناصب عليا، خاصة أن حالة الاستقرار العاطفى التى يعيشها تدعم مستواه المهنى، وتزيد من قدرته على الإنجاز، لكن الحالة الصحية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام
برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016
>برج الجدى على الصعيد المهني:
>يشار إلى تغيير فى الجبهة المهنية، تستطيع تغيير وظيفتك أو أن تحول من إدارة إلى أخرى فى مكتبك. لذلك تحتاج إلى الاستفادة الكاملة من الفرص التى تأتى عبر طريقك.
على الصعيد العاطفي:
>لقد حان الوقت أن تحكم العلاقة الخاصة بك بطريقة موضوعية. هل أنت مستعد أن تأخذها إلى المستوى التالى؟ لقد حان الوقت لدراسة مشاعرك بدلا من شريك حياتك والتعامل مع الغموض الذى تشعر به عادة. هذا هو أفضل وقت لاتخاذ إجراء حاسم بشأن علاقتك بحيث يمكنك توجيهها إلى الاتجاه الذى تريد أن تأخذه.
برج الجدى على الصعيد الصحي:
>هذا يوم جيد على الصعيد الصحى لكن القلق قد يسبب درجة من الإجهاد الذى سوف يكون له تأثير سلبى على صحتك. ويمكن تجنب ذلك بسهولة إذا تعاملت مع مصدر قلقك
توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:
>ببساطة ابتعد عن الناس التى تنشر حولها الطاقة السلبية إنهم يحاولون زرع أنفسهم فى عقلك وهو ما يجعلك تشعر بالشلل رغم أنك قريب جدًا من هدفك
برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016
>برج الحمل على الصعيد المهني:
>تشعر من فترة طويلة بالإحباط وتراجع مستواك المهنى، هذه المشكلة ستنتهى فى وقت قريب وستعيش فترة زاهية ومزدهرة فى حياتك المهنية خاصة مع تلقى مساعدة من الأصدقاء وبعض زملاء العمل.
على الصعيد العاطفى:
>ادعيت لفترة طويلة أنك تخطيت علاقة الحب القديمة ولكن شعور قوى بالحنين يداهمك اليوم وتكتشف بعد فوات الأوان أن ما مررت به كان قصة حب حقيقية ولكن لا داعى لأن تستغرق فى التفكير فى الأمر لأنه ما من فائدة لذلك.
برج الحمل على الصعيد الصحى:
>صحتك جيدة بشكل عام ولكنك تحتاج للاهتمام بزيادة بعض الفيتامينات فى نظامك الغذائى لتحافظ على جهازك المناعى بحالة جيدة ايضا تحتاج للاهتمام بشرب الماء.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>صديق مقرب لك يشاركك سرًا حيويًا عليك أن تكون حذرًا جدًا مع هذه المعلومات وتقدم له الدعم والمشورة المناسبين وأن تكون صاحب دور بناء بالنسبة له.
برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016
>برج العذراء على الصعيد المهني:
>الكثير من الأمور تتطلب انتباهك اليوم وهذا رغم أنه يحتاج تركيزك يجعلك تتراخى حاول أن تحصل على بعض الاسترخاء والنظام لكى تمنح العمل ما يستحقه من تركيز.
على الصعيد العاطفي:
>تتاح أمامك فرصة للتحدث من قلبك اليوم مع شريك حياتك فحاول أن تستغل هذه الفرصة واحترس من ألا تتحدث عن أى شىء يجعلك تندم فيما بعد وحافظ على حديثك موجزًا ودقيقًا وستحصل على الكثير من الفرص فيما بعد.
برج العذراء على الصعيد الصحي:
>قد تشعر بالاكتئاب دون أى سبب اليوم وسيكون من الصعب عليك أن تحافظ على مزاج مرح ولكن حاول ألا تجلس وحيدًا واستعن بصديق قديم لقضاء الوقت معًا.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>شخص ما حولك يحاول أن يجرك إلى معركة على السلطة لا داعى لها فحاول أن تخرج من هذا الفخ بشخصيتك الهادئة وعقلك المنفتح ولا تسمح له أبدًا بأن ينجح فى ذلك.
برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016
>القوس على الصعيد المهني:
>التأكد من قوة موقفك وصحة رأيك قبل أن تأخذ أى خطوات تحسب عليك هو الأقدر على التعامل مع المواقف المرتبكة التى تسيطر على الأجواء المهنية حاليًا، تحتاج إلى كثير من الهدوء والتفكير المتروى قبل الحديث بأى كلمة تجعلك محسوب على موقف معين أو تيار محدد، التحكم فى الأعصاب حاليًا يساعدك على تجنب كثير من المشكلات.
على الصعيد العاطفي
>اتفق مع من تحب على شكل لعلاقتكم حتى تتجنب الكثير من المشكلات التى تحدث بسبب عدم وجود قواعد تحكم طبيعة العلاقة، حتى لا تجد نفسك فى أزمات بسبب الغيرة والشك، خاصة أن مولود القوس يغير بشكل جنونى ولا يعطى الثقة فيما من يحب إلا بعد فترات طويلة، فتجنب ذلك واحكم علاقتك بالحبيب مبكرًا.
برج القوس على الصعيد الصحي:
>انسحب بهدوء من إطار التواجد فى الأجواء التى تسبب لك الضغط العصبى والمشكلات النفسية، قد لا تشعر بالأعراض المرضية التى تصاحب التوتر، لكنك حتمًا ستتأكد بعدما تجد الصداع النصفى لا يفارقك، وضغط الدم غير منتظم وتجد نفسك تتناول جرعات دوائية أكثر من المياه.
توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش أجواء سيئة على الصعيد المهنى، ويواجه كثير من المشكلات مع الحبيب، وذلك ينعكس على حالته المزاجية وتصبح من سىء لأسوأ، ربما هى فترة صعبة يمر بها، لكنها حتمًا ستمر وسيجد بعدها انفراجة قوية.
برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016
>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:
>ستواجه عدد من المشاكل الخاصة بالعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، فالمعوقات ستقف أمامك وعليك أن تتصدى لها بقوة وتحدى حتى تمر هذه الفترة بخير، لا تترد فى الأخذ بآراء زملائك وأصدقائك المقربين.
على الصعيد العاطفى:
>الحياة العاطفية لمواليد برج الجوزاء جيدة لكن كن أكثر جدية فى علاقتك مع شريكك لتصبح علاقتك أكثر استقرارًا بعيد عن التخبط والتوترات.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
> قلقك على حالتك الصحية يشغلك منذ فترة طويلة فعليك إلا تستهين باتباع ارشادات الطبيب وتناول العقاقير الطبية فى الوقت المحدد.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن هناك مهمة خاصة لتكلف بها ولأنك تمتلك قدرات مميزة فستنجزها على أكمل وجه لكن عليك أن تثق بنفسك وتتعامل بهدوء.
حظك اليوم الدلو الثلاثاء 17/5/2016
>حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:
>يعتبر برج الدلو من أكثر الأبراج التى تتسم بالنشاط وخفة الظل، وهذه الصفات ستكون من أكثر الأشياء التى تساعده على كسب قلوب مديريه والوصول على بعض المناصب نتيجة لمجهوده الجبار الذى بذله فى الفترات السابقة.
حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفي:
>بعض التوترات سيمر بها أبناء هذا البرج بالنسبة لحياتهم العاطفية، لذلك يجب أن يكونوا أكثر هدوءًا حتى يمروا بهذه المرحلة الصعبة.
حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:
>يفضل أن يلتزموا بكل التحاليل والفحوص الطبية لأن حالتهم الصحية قد تتعرض إلى الخطر.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج، والمزيد من التحديات ستقف أمامهم، لذلك يجب أن يتخلوا عن صفات هذا البرج المتلخصة فى الغرور والديكتاتورية حتى يتخلوا عن هذه المشاكل.
حظك اليوم السرطان الثلاثاء 17/5/2016
>حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:
>انتظر بعض المكاسب المادية ستأتى لك فى هذا اليوم، فبعيدًا عن مكاسب العمل ستحصل على مكاسب مادية كبيرة تأتى لك بصنع الصدفة ولم يكون لك يد بها، إنما الحظ سيكون حليفك.
حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفي:
>بالنسبة للحياة العاطفية فستكون فى أفضل حالتها فالحب سيتوج أبناء هذا البرج، وسيشعرهم بلذة الحياة، لذلك لا داعى للتهور بشأن بعض القرارات التى قد تعرض حبهم للخطر.
حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:
>ستكون حياتهم الصحية أيضًا فى أبهى صورها نتيجة لارتفاع حالتهم النفسية.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>الحظ سيكون حليف هذا البرج وسيساعدهم على تحقيق بعض أمانيهم والمكاسب المادية ستعوضهم عن الكثير من المشكلات، أما الحب والحالة الصحية ستكون فى أبهى صورها.
حظك اليوم العقرب الثلاثاء 17/5/2016
>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:
>سيتعرض برج العقرب إلى هزة كبرى فى عمله، فللأسف نتيجة لبعض التراخى والتراجع الذى يحدث منه بمحض إرادته سيكون هذا البرج من أسوأ الأبراج حظًا، خاصة بالنسبة لمستوى العمل.
حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفي:
>للأسف برج العقرب غامض وليس له حدود، وهذه الصفة عادة ما تزعج شركاء الحياة، لذلك كون حذرً أكثر من ذلك وحاول ألا تخسر حب لا يمكن تعوضه فيما بعد.
حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:
>حاولوا أن تكون حالتكم الصحية فى قمتها ولا تتركوا المشاكل النفسية فرصة أن تلقى بظلالها على صحتكم.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>الغموض والكذب سيكونان من أكثر الأشياء التى تتسبب فى تراجع بالنسبة لحياتهم العملية وبالنسبة لحياتهم العاطفية التى ربما يكون الغموض سبب أزمة كبرى بها.
برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 17/5/2016
برج الميزان على الصعيد المهنى:
>على الصعيد المهنى لمواليد برج الميزان، تتمتع بحالة من الاستقرار فى عملك، فبفضل هدوءك وحكمتك تستطيع تنفيذ الكثير من المهام التى تنسب إليك وتكون بعد ذلك محط للثناء من قبل من حولك.
على الصعيد العاطفي:
>الحالة العاطفية لمواليد برج الميزان تحتاج للمزيد من الدعم حتى لا يتسرب لها شبح الروتين والملل الذى من الممكن أن يفسدها.
برج الميزان على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية لمواليد برج الميزان مضطربة لحد كبير، والاهتمام بالعادات الصحية السليمة تجعلك فى أفضل حال، عليك أن تتخلص من تناول المشروبات المزودة بالكافيين لكى تتخلص من الأرق الذى يصيبك منذ فترة.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان تحسن واضح فى حياتك العاطفية الفترة المقبلة، إضافة إلى مكافآت مالية ستكون فى انتظارك إذا بذلت مجهود بعملك.