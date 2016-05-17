"التعليم" تخصم 3 أيام من مرتب 14 ملاحظا بسبب تغيبهم عن امتحانات الجيزة

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن إدارة بولاق الدكرور التعليمية قررت خصم 3 أيام من راتب 14 ملاحظ من لجنة فاروق وهدان بالشهادة الإعدادية لتغيبهم عن اللجنة وخروج طالب بورقة الإجابة.

وأضاف المصدر لـ" اليوم السابع"، أنه تقرر أيضا استبعاد رئيس اللجنة واستبداله بأخر، مشيرا إلى أن أحد طلاب المنازل الذين كانون يؤدون امتحانات نهاية العام، خرج من لجنة الامتحان بورقة الأسئلة قبل تسليمها إلى مسئولى اللجنة، مشيرا إلى أنه تم إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية للتحقيق فيها.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بدأوا امتحانات نهاية العام السبت الماضى حيث يؤدى الامتحانات ما يقرب من 133 ألف طالب وطالبة.

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