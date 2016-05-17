انفجارات ضخمة تهز حقل الشاعر الغازى فى سوريا

هزت انفجارات ضخمة مساء الاثنين حقل الشاعر الغازى الذى يسيطر عليه تنظيم داعش فى وسط سوريا، وأكد المرصد السورى لحقوق الانسان أن التنظيم المتطرف قام بهذه التفجيرات.

ويعتبر حقل الشاعر أحد اكبر حقول الغاز فى محافظة حمص، ويشهد معارك عنيفة بين التنظيم وقوات النظام السورى.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن "قام تنظيم داعش بثلاثة تفجيرات يعتقد انها استهدفت آبار الغاز".

وسمعت اصوات الانفجارات فى مدينة تدمر الواقعة على بعد نحو خمسين كيلومترا جنوب شرق حقل الشاعر.

وكان الجيش السورى استعاد تدمر بمساعدة الطيران الروسى فى نهاية مارس الماضى من تنظيم داعش.

واستولى تنظيم داعش على حقل الشاعر مطلع مايو، وتسعى القوات الحكومية مع المليشيات المتحالفة معها لاستعادته.

وأعلنت وكالة الانباء السورية (سانا) الاثنين أن قوات النظام استعادت تلة غرب الحقل الغازى من دون أن تشير إلى انفجارات.

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