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لأول مرة فى الولايات المتحدة.. زراعة "قضيب" لرجل فقد "عضوه" بسبب السرطان

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لأول مرة فى الولايات المتحدة.. زراعة "قضيب" لرجل فقد "عضوه" بسبب السرطان لأول مرة فى الولايات المتحدة.. زراعة "قضيب" لرجل فقد "عضوه" بسبب السرطان
الرجل الذى تمت إزالة قضيبه بسبب السرطان تلقى واحدا آخر فى واحدة من العمليات الجراحية الفريدة، حدث ذلك فى الولايات المتحدة، وتحديدا فى مستشفى "ماساتشوستس" العام فى بوسطن.

وتعافى توماس مانينغ (64 عاما) ساعى البنك الذى ينتمى لمنطقة هاليفاكس التابعة لولاية "ماساشوستس"، بعد خضوعه لعملية زراعة القضيب التى استغرقت 15 ساعة يومى 8 و9 مايو، بينما جاءت "قطعة الغيار" من متبرع متوفى.

وقال توماس مانينغ لصحيفة "نيويورك تايمز": "أريد أن أعود كما كنت، سعيد لمغادرتى السرير للمرة الأولى منذ بدء العملية"، وقال الدكتور "كورتيس سيرتولو "، قائد الفريق الجراحى المشرف على العملية: "نحن متفائلون بحذر".

وتابع الجراح قائلا: "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها فينبغى أن يكون التبول العادى الممكن للسيد مانينغ فى غضون أسابيع قليلة، والوظيفة الجنسية فى أسابيع أو أشهر".


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