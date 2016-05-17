بالفيديو.. جيهان السادات لـ"خالد صلاح":عبد الناصر كان يعلم أن "تيران وصنافير" سعوديتان

انتقدت جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الأداء الإعلامى خاصة بعد تناول قضية جزيرتى "تيران وصنافير"، قائلة :"الإعلام مش متظبط.. خاصة بعد موقف البعض من قضية تيران وصنافير، لا أحد يعلم أن تيران وصنافير مصرية أم لا ..هناك خبراء ومتخصصين".

وأكدت "السادات"، فى حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار" أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتين، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يعلم بذلك، لكنه قال إنهما مصريتين لمنع عبور الإسرائيليين من مضيق باب المندب، مضيفة:" السيسى لن يعطى أرض مصرية هدية لدولة أخرى..هل الجيش المصرى سيمنح أرضه للغير..فكروا بالعقل".

جيهان السادات لـ"على هوى مصر": السيسى يواجه ظروفا أصعب من مرحلة السادات

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