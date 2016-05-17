أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. جيهان السادات لـ"خالد صلاح":عبد الناصر كان يعلم أن "تيران وصنافير" سعوديتان

Google+ Print
بالفيديو.. جيهان السادات لـ"خالد صلاح":عبد الناصر كان يعلم أن "تيران وصنافير" سعوديتان بالفيديو.. جيهان السادات لـ"خالد صلاح":عبد الناصر كان يعلم أن "تيران وصنافير" سعوديتان
انتقدت جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الأداء الإعلامى خاصة بعد تناول قضية جزيرتى "تيران وصنافير"، قائلة :"الإعلام مش متظبط.. خاصة بعد موقف البعض من قضية تيران وصنافير، لا أحد يعلم أن تيران وصنافير مصرية أم لا ..هناك خبراء ومتخصصين".

وأكدت "السادات"، فى حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار" أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتين، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يعلم بذلك، لكنه قال إنهما مصريتين لمنع عبور الإسرائيليين من مضيق باب المندب، مضيفة:" السيسى لن يعطى أرض مصرية هدية لدولة أخرى..هل الجيش المصرى سيمنح أرضه للغير..فكروا بالعقل".

جيهان السادات لـ"على هوى مصر": السيسى يواجه ظروفا أصعب من مرحلة السادات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية