جيهان السادات: الناصريون كارهون للسادات وشكلوا خطرا عليه فألقى القبض عليهم

أبدت جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، استيائها من كره الناصريين للرئيس الراحل محمد أنور السادات، رغم حب أنصار السادات لعبد الناصر وعشقهم له، قائلة :"أنا مش قادرة أعرف لغز كره الناصريين للسادات، بينما نعشق نحن عبد الناصر..لا أسخر منهم..ولا أدرى سبب كرهم.. حقهم أن يقفوا ضد كامب ديفيد.. لكن لماذا يكرهون السادات"، مستطردة:" السادات سجنهم عام 71 بعدما غلب وبعد الفوضى التى سادت فى الشارع".

وواصلت حرم الرئيس الراحل حديثها، فى حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار" قائلة :" السادات قبض على الناصريين وكنت ضده وزعلت وقلت له انت غلطان ومالكش حق، فقال اليسار واليمين والإخوان اتحدوا ضدى"، مؤكدة أن الناصريين كانوا يشكلون خطراً عليه واجتمعوا ضده وشتموه ووصفوه بالخائن وطالبوا بعزله، مضيفة :" لم أكن اتدخل فى تلك الأمور..كلهم كانوا واخدين موقف علنى..وحينما قبض عليهم".

وأشارت "جيهان السادات"، إلى أن خالد محى الدين كان عضوا بمجلس الثورة، وطلب منها لقاء الرئيس السادات برفقة فؤاد سراج الدين، مضيفة :"الناصريون كانوا يريدون من السادات السير على خطى ناصر، لا يجى يمين ولا شمال..كل رئيس له متغيرات تجعله يتخذ مواقف مختلفة.. وقت ناصر شهد فترة إصلاح بجانب كبت فى الحريات، فجاء السادات وبدأ عصر الانفتاح والحريات..الناصريون رفضوا ذلك.. لكن أى رئيس من حق التغيير بمؤيديه حسب المتغييرات المحيطة حوله".

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