سميرة سعيد تتألق في فاس

رحب جمهور غفير بالنجمة سميرة سعيد في حفلتها بفاس ، حيث أحيت سهرة اختتام مهرجان الموسيقى العريقة في دورته الثانية و العشرين، الذي افتتحته الأميرة سلمى و الشيخة موزة.

أدت سميرة أجمل أغانيها خاصة القديمة، التي بصمت خطواتها الأولى في عالم الغناء. و على الرغم من الطقس البارد، صمدت الديفا بفضل دفء جمهور مدينة فاس و معجبيها، الذين حجوا إلى فاس من كل المدن المغربية الأخرى. وتعرف الديفا نجاحاً خاصاً بعد إطلاق ألبومها الجديد "عاوزة أعيش"، حيث حققت أغنيتها "ما حصلش حاجة" التي أدتها بإتقان في الفيديو كليب نقاشاً واسعاً و إعجاباً كبيراً، خاصة و أنها أثبتت بأنها نجمة تتجدّد يوماً بعد يوم، و تبرز الوجه القويّ لامرأة عصرية، قد تفشل في الحب و الزواج ، وفق ما يُعبّر عن ذلك محتوى أغنيتها المثيرة "ماحصلش حاجة ".

رابط فيديو الحفل :