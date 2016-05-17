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فيفي عبده تعود للرقص بعد إعلانها اعتزاله

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الإثنين 16-05-2016 22:29

على الرغم من إعلان الفنانة فيفي عبده اعتزالها الرقص منذ فترة طويلة إلا إنها قررت العودة له من جديد ولكن هذه المرة من خلال المسرح حيث تستعد لعمل مسرحي جديد وهو"كيد العوالم"تؤدي فيه كما علمت سيدتي نت بعض الرقصات.

وكانت فيفي غائبة عن المسرح منذ فترة طويلة كما إنها استغلت عدم انشغالها بتصوير أي عمل لشهر رمضان القادم لإجراء البروفات استعدادا للعرض.

وكان أخر عمل عرض لفيفي تليفزيونيا هو"يا أنا يا أنتي"مع سمية الخشاب،والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

 

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