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اليسا تغني "يا ريت" وأحمد ماضي ينتقدها ويقول: فيها اغلاط شعرية ويا ريت ما سمعتا

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الثلاثاء 17-05-2016 00:11

خلال أربع دقائق و 24 ثانية قدمت اليسا بصوتها أغنية "يا ريت" التي أعتمدت كـ "تيتير" لمسلسل يحمل العنوان نفسه، بأسوبها الرومانسي، الذي طالما تميزت به.

الشركة المنتجة لمسلسل "يا ريت" بدأت مبكراً بالترويج لعملها، فبعد طرحها الـ"teaser" به، إرتأت طرح الأغنية كاملة عبر تطبيق "أنغامي".

مسلسل عمل لبناني سوري مصري مشترك، ويتقاسم بطولته ماغي بو غصن وقيس الشيخ نجيب ومكسيم خليل، وهو من كتابة كلوديا مارشليان واخراج لفيليب اسمر وسوف يعرض في رمضان 2016. أما أغنية "يا ريت" فهي من كلمات وتلحين صلاح كردي.

الشاعر أحمد ماضي، الذي شن حملة قبل نحو أسبوعين على الفنانة اليسا، بعد أن طلبت منه إستبدال اغنية كانت قد إشترتها قبل اربع سنوات، بأغنية أخرى جديدة، لكي تضمها إلى ألبومها المقبل، إنتقد أغنية "يا ريت" بشدة، من خلال تغريدة على "تويتر" كتب فيها :" قد ما بعتولي وقالولي اسماع ياريت !! اسمعتا ويا ريت ما سمعتا !!! يعني عم بيحاولو يقلدو لو بس يا ريت ما حاولو !!! بصراحة ما حبيت !!" وأضاف ماضي ماضي موجهاً كلامه الى "فانز" اليسا:" ياريت فيها أغلاط شعرية يا عنزات، وفيها كمان تلت لهجات، مصري ولبناني وخليجي، ومسروقين الكلارينات، ومع الأيام رح تتأكدو من صحة هالمعلومات".

 

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