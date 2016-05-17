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ذوق شبابي كلاسيكي في غرف طعام تايلور سويفت

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الإثنين 16-05-2016 14:25

بيروت- "سيدتي. نت"

ليس بالضرورة أن يكون الطراز الكلاسيكي حكراً على الأجيال القديمة، إذ لا يزال يعبّر عن أهواء بعض الشباب الذين يتخذونه خطاً واضحاً في ديكور مساحاتهم. ويبدو أن النجمة الأمريكية الشابة تايلور سويفت Taylor Swift من أنصار الطراز الكلاسيكي العريق المترجم في الديكور السائد في منازلها الثلاثة، خصوصاً في غرفة الطعام حيث تستقبل النجمة ضيوفها في منزلها الواقع في ولاية "رود آيلاند"، شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، في غرفة الطعام المؤلفة من طاولة خشب مستطيلة، تتّسع لـثمانية أشخاص، فيما تتدلّى من السقف ثريا قديمة الطراز، لتكتمل بها هذه اللوحة الأنيقة.
وفي السياق عينه، تتبع غرفة الطعام في قلعتها الواقعة في "بيرثشاير" باسكتلندا الطراز الكلاسيكي، إذ تخترق فضاءها طاولة خشبية طويلة تتسع لإثني عشر شخصاً، تتكئ على سجادة عجمية تتطابق ألوانها مع الستائر التي تغطي النوافذ الضخمة، فيما تزين الشمعدانات الكريستالية التقليدية سطح المائدة.
أما في منزلها المتمركز في حي "تريبيكا" بمدينة "نيويورك"، فقد استغنت النجمة عن غرفة الطعام ذات المكوّنات التقليدية، واكتفت بتخصيص مساحة متصلة بجلسات الاستقبال لركن الطعام، بمكونات تقتصر على طاولة خشب محاطة بكراس ثمانية منجدة بالقماش البيج، وتتكئ على سجادة من الصوف الأحمر.

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سيدتي