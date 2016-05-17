"ابنة إخناتون تحمل علم مصر" تميمة أسبوع الفتيات الرابع بجامعة المنيا

أعلن الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا أن تميمة أسبوع الفتيات الرابع والذى سوف يقام بجامعة المنيا فى سبتمبر المقبل اختير لها "ابنة إخناتون تحمل علم مصر " شعاراً للأسبوع، تعبيراً عن جامعة المنيا والفتاة الصعيدية.

جاء ذلك خلال فقرات حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعى 2015/2016 والذى أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الفنون والآداب، اليوم الاثنين، حيث قدم الطلاب عرضاً فنيا فرعونياً للتميمة شارك فيه مديرى عموم رعاية الطلاب بالجامعات المصرية والذى وفدوا إلى جامعة المنيا لمناقشة اللائحة الخاصة بالأسبوع.

كما حضر الحفل الدكتور السيد السيد سهيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هانى العربى مسئول التواصل الطلابى بالجامعة وعمداء ووكلاء الكليات ومسئولى التواصل الطلابى بالكليات وأسامة أبو الليل مدير عام رعاية الطلاب ومديرى مكاتب رعاية الطلاب بالكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور جمال أبو المجد بأن الجامعة تهتم بتكليل مجهودات أبناءها الطلاب وأنشطتهم من خلال الدعم المقدم للأنشطة الطلابية بالجامعة حيث نتج عن زيادة عدد الطلاب المشاركين فى الأنشطة إلى زيادة جملة المنصرف على النشاط الطلابى هذا العام عن العام الماضى، حيث شارك ما يقرب من 25370 طالبا وطالبة بنسبة حوالى أكثر من 50% من عدد طلاب الجامعة، وهذا يؤكد فكر الجامعة فى توسيع قاعدة المشاركة الطلابية والارتقاء بجودة النشاط وتحقيق أهدافه قبل حصد الكئوس والميداليات.

وأشار الدكتور فضل إبراهيم عميد كلية التربية الفائزة بكاس النشاط لهذا العام بأن حفل ختام الأنشطة هو ثمرة النشاط الطلابى طول العام، وإدراك الجامعة بأن نهوضها لن يحدث إلا بنهوض أبنائها.

وفى ختام الحفل كرم الدكتور جمال أبو المجد كلية التربية الفائزة بكأس النشاط العام بالجامعة والكليات والإدارة ومكاتب رعاية الطلاب، وأوائل الطلاب الفائزين فى المسابقات على مستوى الجامعات المصرية.

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