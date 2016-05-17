4 استخدامات للزبدة في التدبير

لا يقتصر استعمال الزبدة على إعداد وجبات الأطعمة، بل هي تفيد في أعمال التدبير المنزلي، من خلال الآتي:

1- التخلّص من أصوات صرير الأبواب المزعجة من خلال دهن القليل من الزبدة على مفاصل الأبواب.

2- إزالة بقع الحبر الموجودة على الـ"بلاستيك"، وذلك بدهن القليل من الزبدة على قطعة من القماش وفرك البقعة المراد إزالتها، ثم غسل قطعة الـ"بلاستيك" بالماء وتجفيفها جيداً.

3- التخلّص من التصاق اللبان بالسجاد، إذ يمكن وضع القليل من الزبدة على اللبان، مع الانتظار لمدة عشر دقائق، مما يساعد في تليين اللبان، وبالتالي وإزالته بسهولة بدون إلحاق ضرر بالسجادة.

4- نزع الملصقات عن الأغراض بسهولة بدون ترك أي أثر أو تشويه الأشياء.