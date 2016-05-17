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بالفيديو..جيهان السادات لـ"خالد صلاح": ميزانية مصر فى 1973 كانت "تحت الصفر"

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بالفيديو..جيهان السادات لـ"خالد صلاح": ميزانية مصر فى 1973 كانت "تحت الصفر" بالفيديو..جيهان السادات لـ"خالد صلاح": ميزانية مصر فى 1973 كانت "تحت الصفر"
أكدت جيهان السادات، حرم رئيس الجمهورية الراحل محمد أنور السادات، أن شهدت ظروفا اقتصادية سيئة إبان حرب السادس من أكتوبر عام 1973، موضحة أن ميزانية مصر كانت "تحت الصفر" ولكن البلاد استطاعت الخروج من تلك المحنة بفضل تضافر والتحام أبنائها.


>وقالت جيهان السادات" فى حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه "فى عام 1973 كانت ميزانية مصر تحت الصفر والظروف كانت أصعب ما يمكن.. بس مصر مبروكة بشعبها الأصيل الذى يقف وقت المحن وقفة جميلة لعبور المواقف الصعبة"، مستطردة: "توافرت روح الانتماء والاتحاد وكان الشعب وكأنه شخص واحد".

الليلة.. خالد صلاح يستضيف جيهان السادات فى "على هوى مصر"
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