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بعد شائعة استغلال الحكومة الحرائق لإخلاء المحلات.. زكى بدر: إحنا مش كفرة

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بعد شائعة استغلال الحكومة الحرائق لإخلاء المحلات.. زكى بدر: إحنا مش كفرة بعد شائعة استغلال الحكومة الحرائق لإخلاء المحلات.. زكى بدر: إحنا مش كفرة
أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أنه راض إلى حد كبير عن آداء المحافظين مع الحرائق، مشيرًا إلى أن الظروف غير مواتية للتدخل أكثر من ذلك، لأن هناك أماكن صعب الوصول إليها للسيطرة على الحرائق، بالإضافة إلى الزحام الشديد للبضائع والباعة فى بعض الشوارع.

وردا على سؤال حول ما أشيع عن استغلال للحرائق، لإخلاء المحلات، أجاب وزير التنمية المحلية خلال حوار ببرنامج "بوضوح"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة: "هذه ليست حكومة كافرة علشان تعمل كدة، ده كفر، إذا حد عمل كدة يبقى كفر، وماعتقدش إن إحنا وصلنا لهذه الدرجة".


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