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جيهان السادات : السيسى يواجه ظروفا أصعب من مرحلة السادات

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جيهان السادات : السيسى يواجه ظروفا أصعب من مرحلة السادات جيهان السادات : السيسى يواجه ظروفا أصعب من مرحلة السادات

السيدة جيهان السادات – أرشيفية

أكدت جيهان السادات، حرم رئيس الجمهورية الراحل محمد أنور السادات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظروف أصعب من الظروف التى مر بها الرئيس الراحل أنور السادات، حيث أن العالم بأكمله يقف ضده، بينما السادات كان يعلم عدوه جيداً، مضيفة: “ الآن تواجه تركيا وقطر وأمريكا، كل هذه الدول”. وطالبت جيهان السادات المصريين بالتضحية من أجل عبور الوطن من محنته، مثلما فعل المصريون إبان حرب السادس من أكتوبر عام 1973، موضحة: “عام 1973 كان عطاء المصريين أكبر بكثير.. الستات والفنانين بجوار الجنود المستشفيات”. وعن الظروف التى تواجهها مصر الآن قالت “السادات” فى حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج “على هوى مصر” المذاع عبر فضائية “النهار”، إن: “مصر فى ظروف أصعب من عام 1973.. مصر تمر بظروف لم تمر بها من قبل..لقد كنا نعلم العدو وجيشنا مدرب وانتصرنا.. الآن نحارب أشياء مجهولة، دول ومخططات بجانب نخبة من الشباب وفئة منهم لا نعلم إذا كانوا يعلمون ما يفعلونه أم لا”.

 

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