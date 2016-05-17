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نائب وزير الصحة تدعو لتفعيل قانون منع بيع السجائر لأقل من 18 عاما

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نائب وزير الصحة تدعو لتفعيل قانون منع بيع السجائر لأقل من 18 عاما نائب وزير الصحة تدعو لتفعيل قانون منع بيع السجائر لأقل من 18 عاما
أكدت الدكتورة مايسة شوقى - أستاذ الصحة العامة بطب قصر العينى، نائب وزير الصحة والسكان لقطاع السكان، خلال مؤتمر إعلان نتائج البحث عن التدخين فى المدارس الثانوية - أنه توجد قوانين لمنع التدخين فى مؤسسات الدولة وأماكن التجمعات والمواصلات، وكذلك أماكن التعليم والهيئات التعليمية، ولكن هذا القانون غير مفعل بالصورة المرضية.

ودعت الدكتورة مايسة فى هذا السياق إلى أن يكون هناك دعم من الهيئات التعليمية لتنفيذ القانون ومراقبته، للحد من التدخين فى المؤسسات الحكومية، ومكافحة التدخين السلبى.

وقالت الدكتورة مايسة شوقى إن المجلس القومى للسكان يتبنى الإستراتيجية القومية للسكان وعلى رأس الأولويات مكافحة التدخين والإدمان، وحث المواطنين على اختيار الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة بكل صورها خارج وداخل المنازل للحد من الأمراض، والتوعية المجتمعية.

وذكرت مايسة أن الوزارة تتبنى برامج أخرى تهدف إلى الحد من التدخين داخل البيوت، مؤكدة أن ربة الأسرة ورب المنزل هما القدوة الحسنة للأطفال وللحد من انتشار التدخين السلبى على أفراد الأسرة جميعا، وتوعية المدرسين فى المدارس وفريق العمل من التدخين فى المدارس.

وأشارت مايسة إلى أن تفعيل قانون حظر بيع السجاير للأطفال أقل من 18 سنة يجب أن يحظى بمزيد من المراقبة والمحاسبة، موضحة أنه بات من الضرورى إصدار قوانين تمنع إمكانية فتح محلات التبغ.


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