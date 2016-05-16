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بالفيديو..متصل لـ«رئيس شعبة الأرز»: «جبتلنا الضغط أنت مش عارف حتى تكذب»

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بالفيديو..متصل لـ«رئيس شعبة الأرز»: «جبتلنا الضغط أنت مش عارف حتى تكذب» بالفيديو..متصل لـ«رئيس شعبة الأرز»: «جبتلنا الضغط أنت مش عارف حتى تكذب»

أرشيفية

هاجم أحد المتصلين من محافظة الشرقية، رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ومنتاجاتها باتحاد الصناعات، قائلا: «أنا مش عايز أنفعل عليه لأنه مش عارف يتجمل ولا يكذب جابلنا الضغط ولو فيه قانون يتحاكم».

وأضاف، خلال برنامج «مساء الأنوار»، على قناة «تن»، تقديم الإعلامية إنجي أنور: أنا رحت جبت الأرز قالولي بـ9 جنيهات الأستاذ رجب مش عارف حاجة ومش عايش في البلد».

وكان رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ومنتاجاتها باتحاد الصناعات، أكد أنه لا يوجد أرز بـ9.50 في السوق، وأن الإعلام هو سبب المشكلة والإعلام سبب زيادة كل الأسعار، مضيفا: «الدولار كان بـ8 جنيهات الإعلام قال بـ8.30 واللي عنده دولار رفعه بسبب ذلك وهكذا».

وأضاف أن أقصى سعر للأرز خلال تلك الفترة 6.50 جنيهات.

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