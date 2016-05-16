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مقتل اثنين من المتطرفين المسلحين فى عملية للجيش الجزائرى

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مقتل اثنين من المتطرفين المسلحين فى عملية للجيش الجزائرى مقتل اثنين من المتطرفين المسلحين فى عملية للجيش الجزائرى
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الاثنين أن الجيش قتل متطرفين اثنين مسلحين فى منطقة تادميت قرب تيزى وزو على بعد 85 كيلومتر شرق الجزائر.

وأوضحت الوزارة فى بيان على موقعها الإلكترونى أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال للمعلومات من المواطنين، قضت مفرزة للجيش الوطنى على إرهابيين اثنين خطيرين، ظهر الاثنين إثر كمين قرب بلدية تادميت بولاية تيزى وزو".

وأكد البيان ضبط "مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة".

وكان الجيش أعلن الاربعاء عن قتل سبعة "إرهابيين" بالأخضرية (70 كلم جنوب شرق العاصمة)، بينما بلغ عدد الإسلاميين المسلحين الذين قتلهم الجيش 39 منذ بداية مارس بحسب بيانات الوزارة.

وفى 2015، قتل الجيش الجزائرى أو اعتقل "157 إرهابيا بينهم عشرة قياديين"، حسب المصدر نفسه.

وتطلق السلطات الجزائرية تسمية "ارهابى" على الإسلاميين الذى حملوا السلاح فى بداية التسعينات لإسقاط النظام، ما تسبب بحرب أهلية أسفرت عن مقتل 200 ألف شخص بحسب حصيلة رسمية.
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