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بالصور.. ثقافة الوادى الجديد تحتفل بعيد "الحصاد" فى قرية الأمل بالفرافرة

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بالصور.. ثقافة الوادى الجديد تحتفل بعيد "الحصاد" فى قرية الأمل بالفرافرة بالصور.. ثقافة الوادى الجديد تحتفل بعيد "الحصاد" فى قرية الأمل بالفرافرة
احتفلت مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادى الجديد، بعيد الحصاد، فى قرية الأمل بمركز الفرافرة وسط حضور كبير من المزارعين وأسرهم، وعدد من قيادات الجهاز التنفيذى والشعبى، ومنهم نائب رئيس مركز الفرافرة، يوسف أحمد محمد، ومحيى عرابى رئيس قرية الأمل، ولفيف من أبناء واحة الفرافرة وقراها.

وقال محسن حسب وكيل مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد، إن الاحتفالية تضمنت تنظيم ندوة ثقافية بعنوان "السنابل الذهبية مصدر أمن للوطن"، تتناول أهمية الاهتمام بزراعة المحصول الاستراتيجى لمصر، مع عروض فنية لفرقة الفنون الشعبية بالفرافرة، وفقرات مواهب الأطفال، وفقرات شعرية وغنائية للفنان الشعبى محمد بدر.

وأضاف حسب أن الاحتفالية أقيمت بمناسبة حصاد محصول القمح، وتم اختيار منطقة الفرافرة، نظرًا لأنها منطقة واعدة فى إنتاج القمح، والنواة الأولى لمشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، والذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ثقافة الوادى الجديد تحتفل بعيد الحصاد (1)

ثقافة الوادى الجديد تحتفل بعيد الحصاد (2)

ثقافة الوادى الجديد تحتفل بعيد الحصاد (3)

ثقافة الوادى الجديد تحتفل بعيد الحصاد (4)

ثقافة الوادى الجديد تحتفل بعيد الحصاد (5)

ثقافة الوادى الجديد تحتفل بعيد الحصاد (6)


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