«البرزاني»: العراق مقسم «عمليًا» والطائفية تمثل حدوده

قال مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، إن العراق مُقسم “من الناحية العملية”، وأن “الطائفية” تمثل حدوده.

وأضاف “البارزاني” في بيانًا له بمناسبة الذكرى المئوية لاتفاقية “سايكس- بيكو”، أنه في هذه الظروف الصعبة حاليًا هناك فرصة تاريخية أمام جميع الأطراف، وإذا تهربت الأطراف السياسية بحجج مختلفة من هذه الفرصة التاريخية، فإن الشعب الكردي سيقرر مصيره، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وأكد “البارزاني”: ‘‘في الوقت الحالي ليس للحدود والسيادة أي معنى، وانتهت اتفاقية سايكس بيكو’’، موضحًا أن تنظيم داعش ألغى الحدود في العراق وسوريا ودول أخرى وأسس حدودًا جديدة.

وأوضح أن ‘‘الشعب الكردستاني غير مسؤول عن الوضع الحالي في العراق’’، والمسؤولية عن هذا الوضع تقع على كاهل من قسموا المنطقة، قبل 100 سنة من الآن، وكذلك على السياسات الخاطئة لحكام المنطقة وبغداد.

وأشار رئيس إقليم كردستان العراق،: ‘‘ أدعو إلى إجراء حوار جدي بين إقليم كردستان وبغداد من أجل الوصول إلى حل جديد، وفي حال عدم نجاح الشراكة سنكون إخوة وجيران جيدين’’.