الأمم المتحدة تدين احتجاز المهاجرين في اليونان

عبّر فرنسوا كريبو، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق المهاجرين، عن إدانته احتجاز المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان بناءً على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مطالبًا بإنهاء هذه الإجراءات.

وقال “كريبو”، اليوم الإثنين، في ختام زيارة إلى اليونان استمرت 5 أيام: ‘‘ اليونان طلب من الاتحاد الأوروبي توقيف كل مهاجر يوصل إلى أراضيه بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ يوم الـ20 من مارس لمدة 25 يومًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف “كريبو”، أن هذا الإجراء ضعيف قانونيًا وغير مناسب، خصوصًا للأطفال الذين يشكلون نسبة كبيرة من الأشخاص الوافدين، وبالتالي ينبغي أن لا يعتقلوا.

وأكد أن الظروف في مراكز الاحتجاز المكتظة أساسًا في الجزر اليونانية “ليست مثلى”، وهي مسؤولة عن الشعور “بالإحباط والخوف” في صفوف المهاجرين.

وطالب مقرر الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم بشكل أفضل المسؤولية مع اليونان التي تكافح من أجل توفير الحماية للمهاجرين العالقين على أراضيها، والبالغ عددهم نحو 50 ألفًا، وذلك من خلال زيادة المساعدات المالية له.