أوباما: ضغوط الجماهير سبب إهدار الفرص.. وسأثبت أنني لست خائنا

برر يوسف أوباما مهاجم الاتحاد سبب إهدار الفرص أمام الزمالك في مواجهة الفريقين التي انتهت بخسارة فريقه 1-0.

وأهدر أوباما أكثر من فرصة وفريقه متأخر بهدف قبل أن يقابل بهجوم جماهيري عقب استبداله قبل نهاية المباراة.

وقال أوباما عبر قناة ON TV: "بعض الجماهير تأتي للتدريب من أجل أن يسبونني منذ يومين ولا أعرف هذا لمصلحة من".

وأضاف "الله يعلم ما في نيتي وطموحي للقتال مع الاتحاد، وهذا ما تربيت عليه في نادي الزمالك".

وانتقل أوباما معارا من الزمالك للاتحاد لمدة موسم قبل أن يتم تجديدها لموسم آخر ضمن صفقة رمزي خالد.

وأشار "سأثبت للجميع أنني لا يمكن ويستحيل أن أخون قميصا ارتديته لأن هذا المكان أتقاضى منه راتبي".

وأردف "سأستمر وسأبذل قصارى جهدي مع الاتحاد الذي أحبه واحترم كل جماهيره".

وعن انفراده بمحمود جنش حارس الزمالك أتم: "كان هناك تفكيرين إما أن آخذ الكرة وهنا يخرج جنش خارج اللعبة تماما، أو أسددها.. هذا التردد جعلها تظهر بهذا السوء".