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أطعمة وزيوت تحميك من لدغات الناموس.. دهانات الخروع والكاموميل "سحرية"

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أطعمة وزيوت تحميك من لدغات الناموس.. دهانات الخروع والكاموميل "سحرية" أطعمة وزيوت تحميك من لدغات الناموس.. دهانات الخروع والكاموميل "سحرية"
هل تعلم أنه ليس هناك سوى إناث البعوض التى تقوم بلدغ الإنسان؟ نعم، لأن إناث البعوض تحتاج إلى الدم البشرى لتخصيب البيض، وأنه من الصعب إرضاؤها.

كما يسبب ارتفاع درجة الحرارة خروج البعوض من حجورهم، وبالتالى انتشار الأمراض التى تنتقل من خلالها كحمى الضنك وفيروس زيكا المنتشر فى أفريقيا والعديد من الدول.

وفى هذا السياق، كشف تقرير حديث عبر الموقع الأمريكى “quickanddirtytips” عن 6 أطعمة تجعل الإنسان فريسة للدغات البعوض، وأخرى تحميه، وتشمل:

• أطعمة تجنبك لدغات البعوض
>1- الثوم:
>يحتوى الثوم على مركب كيميائى يتسرب من مسام الجلد ويخفى روائح الجسم الطبيعية مثل ثانى أكسيد الكربون، والعرق، وحامض اللبنيك.
>2- الحمضيات:
>البرتقال، والليمون العادى، والجريب فروت.
>3- فيتامين B:
>تناول المكملات الغذائية والأطعمة التى تحتوى على فيتامين B1 "الثيامين" تمنع لدغات البعوض.
>4- البصل:
>تناول البصل يمنع لدغات البعوض ووضعه على الجلد يوقف الحكة.
>5- الموز:
>فرك قشر الموز على لدغات البعوض يوقف الحكة.
>6- الأطعمة الغنية بالتوابل:
>معظم الأطعمة الغنية بالتوابل مثل الفلفل الحار والثوم والكزبرة والتوابل، تشتهر بأنها تمنع لدغات البعوض لأنه لا يحب رائحتها مع العرق.

• أطعمة تجعلك فريسة للدغات البعوض
>1- الأطعمة المالحة
>2- الكربوهيدرات

• دهانات طبيعية للجسم تحميك من لدغات البعوض:
>• مزيج الليمون وزيت الكافور
>• زيت القرفة
>• زيت الخروع
>• زيت إكليل الجبل "الروزمارى"
>• زيت الليمون
>• زيت الأرز
>• زيت النعناع
>• زيت القرنفل
>• زيت المسك
>• زيت النعناع
>• زيت الكاموميل


>- قبل ما تقول اشمعنى أنا.. 7 أسباب تجعلك هدفًا للدغات الناموس

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