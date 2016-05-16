مؤتمر حلمي عن - ' لست طفلا ' وسر إهدار الفرص.. وعدم تأثير الأهلي على الزمالك

انفعل محمد حلمي المدير الفني للزمالك على سؤال بخصوص تدخل مجلس إدارة القلعة البيضاء في اختيار تشكيل مواجهة الاتحاد السكندري بالجولة 24 للدوري المصري.

وفاز الزمالك بهدف دون رد سجله إبراهيم عبد الخالق وقلص الفارق مع الأهلي الذي يواجه الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء.

وقال حلمي في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الاتحاد: "التقدم بهدف فقط نتيجة مقلقة، لكنك تلعب كل ثلاثة أيام مباراة وهذا صعب".

وأضاف "لم أعمل الفنيات المطلوبة في الملعب، لكن النتيجة مهمة ونسعى لتحسين الأداء في المباريات المقبلة".

وعن إهدار الفرص قال: "الأمر لا علاقة له بالاستهتار، لكن اتخاذ القرار في الوقت المناسب مع الحركة هي التي أهدرت الفرص".

"لو كان هناك إتقان لخرجنا فائزين بنتيجة أكبر.. كهربا يريد التسجيل من أجل الثقة، باسم مرسي وشيكابالا ومايوكا جميعهم كذلك".

"لو كانوا سجلوا قبل اليوم لوجدت الأمر أسهل".

لست طفلا

"أنا مش عيل صغير عشان أسمح لأحد بالتدخل في التشكيل"، "لا يوجد فرد من مجلس الإدارة يعلم التشكيل لكن من حقه أن يسأل عن فلان لماذا لا يلعب مثلما أنت من حقك أن تسأل".

"لا أعلم سبب إقحام مجلس الإدارة في جملة مفيدة".

الأهلي

"لا أفكر في الأهلي.. هو سيلعب غدا، وما دخل الأهلي بالمباراة أمام الاتحاد؟ كان تركيزنا فقط في المباراة وحققنا المطلوب".

"لم تكن هناك فجوة في منتصف الملعب خاصة في الشوط الثاني الخطوط كانت قريبة وأي مرتدة لنا كانت خطرة على الاتحاد".