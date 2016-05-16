حازم إمام: الفوز أهم من الأداء والحكم كان ضد الزمالك

أكد حازم إمام لاعب نادي الزمالك أن "الفوز أهم من الأداء الذي لم يكن جيدا" أمام الاتحاد السكندري.

الزمالك فاز بصعوبة أمام الاتحاد السكندري بهدف مقابل لاشيء في لقاء مؤجل من الجولة الـ24 بالدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال حازم إمام: "الأداء لم يكن جيدا أمام الاتحاد السكندري".

وأضاف في تصريحات عبر قناة النيل للرياضة عقب المباراة "ولكن أهم شيء هو تحقيق الانتصار والثلاث نقاط".

وواصل "سمير عثمان حكم المباراة كان ضدنا ويحتسب أي لقطة مشتركة لصالح الاتحاد".

وكشف حازم إمام تعرضه لإصابة في أخر لحظات المباراة بعد تدخل من عاشور الأدهم.

واقتنص الزمالك ثلاث نقاط رفعت رصيده للنقطة 57 في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بخمس نقاط مع مباراة للأخير أمام الإنتاج.