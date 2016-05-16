أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حازم إمام: الفوز أهم من الأداء والحكم كان ضد الزمالك

Google+ Print
حازم إمام: الفوز أهم من الأداء والحكم كان ضد الزمالك حازم إمام: الفوز أهم من الأداء والحكم كان ضد الزمالك

أكد حازم إمام لاعب نادي الزمالك أن "الفوز أهم من الأداء الذي لم يكن جيدا" أمام الاتحاد السكندري.

الزمالك فاز بصعوبة أمام الاتحاد السكندري بهدف مقابل لاشيء في لقاء مؤجل من الجولة الـ24 بالدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال حازم إمام: "الأداء لم يكن جيدا أمام الاتحاد السكندري".

وأضاف في تصريحات عبر قناة النيل للرياضة عقب المباراة "ولكن أهم شيء هو تحقيق الانتصار والثلاث نقاط".

وواصل "سمير عثمان حكم المباراة كان ضدنا ويحتسب أي لقطة مشتركة لصالح الاتحاد".

وكشف حازم إمام تعرضه لإصابة في أخر لحظات المباراة بعد تدخل من عاشور الأدهم.

واقتنص الزمالك ثلاث نقاط رفعت رصيده للنقطة 57 في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بخمس نقاط مع مباراة للأخير أمام الإنتاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع