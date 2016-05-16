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مركب علي متنه 8 صيادين من كفر الشيخ يستغيث لانقاذه من الغرق على شواطيء مطروح

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مركب علي متنه 8 صيادين من كفر الشيخ يستغيث لانقاذه من الغرق على شواطيء مطروح مركب علي متنه 8 صيادين من كفر الشيخ يستغيث لانقاذه من الغرق على شواطيء مطروح

أرشيفية

أرسل طاقم مركب ابوكرم الذي ينتمي كل طاقمه إلي قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، استغاثة بغرق مركبهم الذي خرج للصيد من شاطيء ميناء مطروح.

وفوجيء الطاقم بوجود ثقب في قاع المركب مما عجل بإرسال استغاثتهم عبر ذويهم بالقرية.

وقال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن المركب انقطع الاتصال بها منذ السادسة مساء اليوم، وجاري البحث عنها وعن طاقمها اذا كانوا احياء ام لا.

وأشار مدير أمن مطروح، اللواء هشام لطفي، إلي أنه فور علمه بالواقعة قام علي الفور باجراء اتصالات مكثفة مع القوات المسلحة والقوات البحرية التابعة للمنطقة الغربية العسكرية للتنسيق في عمليات البحث عن المركب الغارق، فيما أكد اهالي الصيادين الثمانية أنهم أرسلوا استغاتثتهم من منطقة بشاطيء مطروح تسمي أبو نفيل وهي واقعة بين مطروح ومدينة سيدي براني غرب مطروح بحوالي 140 غرب المدينة.

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