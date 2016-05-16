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فيديو.. اكتشاف كنز أثار روماني قرب سواحل إسرائيل

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قطعة أثرية مكتشفة

قطعة أثرية مكتشفة

 

ترجمة : هشام عواض

عُثر على حطام سفينة رومانية غارقة تحتوي على تماثيل مصنوعة من البروز وعملات معدنية والعديد من القطع الفنية، يُرجح أن تكون قد غرقت بسبب عاصفة ضربتها في البحر المتوسط بالقرب من ميناء قيسارية.

اكتشف الكنز غواصين إسرائليين كانوا  يسبحون في منطقة الميناء القديم الشهر الماضي خلال قضاءهم إجازة عيد الفصح، وعندما اكتشفوا الكنز أخبروا متحف الأثار الإسرائيلي. وتم البحث في موقع الكنز من قبل علماء الأثار. حسبما ذكر موقع هأرتس.

وأوضحت القطع الفنية المكتشفة أنها تعود لسفينة رومانية غرقت منذ نحو 1600 عام مضى، وأحتوت أيضًاعلى الكثير من التحف الفنية والعملات المعدنية والقطع الخزفية.

اكتشاف عملات معدنية

اكتشاف عملات معدنية

ورجح العلماء أن تكون السفينة الرومانية تلك قد غرقت بين 27 قبل الميلاد و476 ميلادي، وكانت تحتوي السفينة على تماثيل برونزية للإله “سول” إله الشمس الروماني، والإله “لونا” إله القمر، بالإضافة إلى قطعة برونزية تشبه رأس عبد أفريقي، و3 تماثيل برونزية بالحجم الطبيعي.

ويُعد أكبر مفاجأت الكنز هو العثور على كتلتين معدنيتن تحتوي كل منهما على ألاف من قطع العملات المعدنية، التي اتضح أنها تعود لزمن الإمبراطور الروماني قسطنطين الذي حكم الإمبراطورية الرومانية الغربية ما بين الفترة من 312 : 324 ميلاديًا.

هذا بالإضافة للإمبراطور ليسينوس الذي كان يحكم المنطقة الشرقية من الإمبراطورية الرومانية وكان عدوًا للإمبراطور قسطنطين، وقد دارت معركة بينما أدت إلى هزيمته.

بعض من القطع الأثرية المكتشفة

بعض من القطع الأثرية المكتشفة

 

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أونا

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