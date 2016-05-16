بالفيديو.. فرحة طلاب دمنهور بعد رفض نقل الطب البيطرى والزراعة لقرية البستان

رصدت كاميرا " فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة، لحظات فرحة طلاب جامعة دمنهور، وهم يرفعون علامة النصر بعد النطق بالحكم لصالحهم برفض نقل كليتى الطب البيطرى والزراعة بدمنهور لقرية البستان بالبحيرة.

كانت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية، قد قضت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية طلاب كليتى الطب البيطرى والزراعة بجامعة دمنهور، بالدراسة بمنشآت الجامعة بمدينة دمنهور وعدم عودتهم للدراسة بقرية البستان، وذلك لتعرضهم لعدة مخاطر تؤثر على أداء العملية التعليمية، وكذلك لاستكمال المشروعات البحثية بمنشآت الكليتين بجامعة دمنهور.

وأعرب طلاب كليتى الطب البيطرى والزراعة بجامعة دمنهور عن سعادتهم البالغة بحكم محكمة القضاء الإدارى الذى وصفوه بالمنصف ويؤكد على استقرار الأوضاع التعليمية قبل عقد الامتحانات بالكليتين بعد أيام قليلة.

- القضاء الإدارى يرفض نقل كليتى الطب البيطرى والزراعة بدمنهور لقرية البستان

>