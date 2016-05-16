اذا كنت تعاني من شعر خفيف و هش و تحاول البحث عن افضل الطرق الصحية و الطبيعية لعلاجه سريعا فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال مذهل يشمل نصائح للعناية بالشعر المجهد

إن هذا النوع من الشعر يعتبر مشكلة تعاني منها الكثير من النساء. تحدث هذه المشكلة نتيجة عدة سلوكيات خاطئة مثل: الإفراط في استخدام الصبغات الكيميائية، الإفراط في استخدام مجفف الشعر، استخدام مستحضرات الشعر الكيميائية ككريمات الفرد، الإفراط في غسل الشعر وخاصةً بالماء الساخن، اهمال تغذية الشعر، وعدم الحرص على ترطيبه.

> ماسك الموز للشعر الجاف والمجهد

هذه هي الأسباب الشائعة التي تفقد الشعر ترطيبه ونعومته، لذلك إذا أردتِ استرداد صحة شعرك، فعليكِ أن تتوقفي عن كل سلوك خاطئ أولًا، ثم تبدئي بعلاج وتغذية الشعر بالوصفات الطبيعية التي سنستعرض إحداها في هذا المقال.

الشعر الدهني سببه تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون: خطأ!

الدهون التي نتناولها لا تظهر بالضرورة على الشعر وعلى عكس ذلك يمكن للناس الذين يأكلون أطعمة صحية أن يمتلئ شعرهم بالدهون! الشعر الدهني وقشرة الرأس الدهنية يمكن أن يكونا نتيجة لعوامل هرمونيّة.

رأي خبير

> تقول تريز إلول-فيراري، أخصائية تغذية، أنه “ليس هناك صلة مؤكدة بين الدهون أو السعرات الحراريّة المستهلكة والشعر الدهنيّ. ومع ذلك، لتجنب هذه المشاكل، يمكن أن ننتبه لوجود بعض العناصر الغذائية في طعامنا، مثل الفيتامينات A و B6 أو حامض السيستين الأمينية التي تنظم إنتاج حامض الزهم. وهي توجد بشكل خاص في الثوم، حبوب القمح، بيض الدجاج والمشمش.”

المكملات الغذائية فعالة ضد تساقط الشعر: صحيح وخطأ!

ليس هذا هو الحال دائمًا. إذا كان تساقط الشعر ناتجًا مثلا عن وجود مشكلة هرمونية ليس للمكمّلات الغذائيّة حينها أي فائدة تذكر. ومع ذلك، إذا كان ذلك ناتجًا عن نقص في التغذية قد تكون المكملات الغذائية فعالة. أول ما يمكن فعله هو استشارة طبيب لتحديد سبب تساقط الشعر. وإذا لزم الأمر، يمكن أن يطلب منكم اختبارًا لتحليل الدم للكشف عن أي قصور.

رأي خبير

> تعتبر تريز إلول-فيراري، أخصائية التغذية أنه “قبل برمجة أي مكملات من الأفضل مراجعة النقص في النظام الغذائي الذي نتبعه. في الواقع، أثبت أنه بفضل المواد الغذائية الطبيعية يمكن لنا استيعاب المغذيات بشكل أفضل”.

يمكن أن يكون الريجيم سببا لفقدان الشعر: صحيح!

إذا كان الريجيم المتبع غير متوازن يمكن إذا أن يضعف الشعر إلى أن يؤدي إلى تساقطه. ولكن هذا لا يعني أن زيادة الوزن تحسّن نوعية الشعر! إذا لاحظت بعض النساء أن لديهن شعر أجمل أثناء فترة الحمل فهذا يرجع أساسًا إلى التغيرات الهرمونية وليس بسبب الزيادة في الوزن.

رأي خبير

> “الرّيجيم يخلق نقصًا في الحديد أو المغنيسيوم وهذا ما قد يكون سببًا لفقدان الشعر. وإذا كان الشعر يفتقر للفيتامينات فيمكن أن يؤدي هذا إلى جفافه. الأشخاص الذين يتبعون ريجيمًا يستند على التخفيض من السعرات الحرارية طيلة العام بدون إشراف طبي، يمكن أن يتسبب لهم ذلك في مشاكل صحية خطيرة.”

بعض الأطعمة لها تأثيرات مضادة للقشرة: صحيح!

تتمثل القشرة في وجود جلود بيضاء رقيقة متأتية من فروة الرأس. ويمكن أن تكون هذه الجلود جافة وتقع عند تمرير المشط أو دهونية فتبقى عالقة على الجمجمة والشعر.

قد يكون هذا غريبًا ولكن فعلا بعض المواد الغذائية تحد من تشكل قشرة الرأس. يمكن المراهنة على ثلاثة منها: فيتامين B6 (في الكبد والسلمون)، وفيتامين E (في الجوز واللّوز) وفيتامين A (في البيض ومنتجات الألبان).

مع ذلك يمكن أن تكون القشرة ناتجة عن العديد من العوامل الأخرى التي لا علاقة لها بالتغذية: الشامبو القوي، الهرمونات، الأمراض الجلدية وغيرها.

الشعر الهش يمكن أن يعكس نقصًا في التغذية: صحيح!

اتباع نظام غذائي متوازن يوفر جميع العناصر الغذائية اللازمة (كالفيتامينات والمعادن كما يمنح الشّعر مظهرا جميلا وملمسًا ناعمًا. وعلى العكس، إذا كنا نستهلك القليل جدًا من بعض العناصر الغذائيّة سوف يستخدمها جسمنا في المقام الأوّل لتغذية الأجهزة الأكثر أهمية. وبما أن بصيلات الشعر ليست ذات أولوية للحفاظ على الجسم لن تصلها هذه العناصر. وينتج عن ذلك: تساقط الشعر، تقصفه، وضعفه، إلى غير ذلك.

يمكنك المراهنة على بعض الأطعمة لتسريع نمو الشعر: صحيح!

بعض المغذيات تؤثر بشكل خاص على نمو الشعر. الأطعمة الغنية بالفيتامينات من المجموعة B مفيدة بشكل فعال. عمومًا، المغذيات التي تساهم في تشكيل الشعر هي:

> – الفيتامين A والبيتا كاروتين التي نجدها في الأسماك، زيوت الأسماك، الفواكه والخضروات.

> – بروتينات اللحوم والأسماك والبقول (الفاصوليا البيضاء والعدس).

> – الزنك والنحاس الموجودين في فواكه البحر، والأسماك، والقمح.

> – الأحماض الدهنية الأساسية للزيوت النباتيّة والأسماك.

> – فيتامين E الموجود في الجوز واللوز.

إذا قمت بتغيير نظامي الغذائي سوف يصبح شعري الطويل أكثر جمالا في غضون أيام قليلة: خطأ!

النظام الغذائي يلعب دورًا أساسيًا خلال تكون الشعر في بصلة الشعر. تغيير النظام الغذائي إذًا لن يؤدي إلى تحقيق نتائج فورية على الشعر كله. الشعر ينمو بمعدل سم واحد في الشهر وبهذا سوف تلاحظون تحسنا في مستوى جذور الشعر بعد مرور شهرين أو ثلاثة.

إذا كنت تريدين العمل على تحسين كافة الشعر فعليك تطبيق علاج مباشر على طول الشعر واختاري ما يتكيف مع نوعية شعرك: دهني، جاف، متقصف…

> ما يجب أن نتذكره

يمكن أن يؤثر النظام الغذائي على خاصية الشعر وتساقطه ولمعرفة ما إذا كنتم تعانون من نقص في المواد الغذائيّة، قد يطلب منكم الطّبيب إجراء تحليل للدم.

> وإذا تغيّر مظهر شعرك خلال بضعة أشهر، أخبري طبيبك.

نصائح للتخلص من تهيش الشعر

العناية بالشعر

عليكِ أن تعرفي بمدى أهمية العناية بشعرك عن طريق استخدام مستحضرات العناية الخاصة بشعرك لتجنب الوقوع في المشكلات الجمالية التي تنتج عن عدم القيام بذلك، ولهذا احرصي على أن تستخدمي مستحضرات عناية بالشعر مناسبة لنوع شعرك، فإذا كان شعرك دهنيًا استخدمي المستحضرات الخاصة بالشعر الدهني لتجنب التأثير على الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس.

>أقنعة طبيعية

لابد من استخدام المكونات الطبيعية في العناية بشعرك وذلك للحفاظ على جماله وجاذبيته، كأن تقومي باستخدام الزيوت الطبيعية التي تحافظ على جمال الشعر ونعومته، ومن تلك الزيوت التي يمكنك استخدامها في الحفاظ على شعرك زيت الزيتون وزيت جوز الهند واللوز، فتلك الزيوت غنية بالعناصر التي تحتاجها خصلات شعرك لتظل محتفظة بحيويتها.

>غسل الشعر

يعتقد البعض في أن غسل الشعر بشكل يومي يساعد في الحفاظ على صحته وحمايته من المشكلات الجمالية التي قد يتعرض لها، لكن على العكس فغسل الشعر يتسبب في إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي من الإصابة بتهيش الشعر، لذلك عليكِ بغسل شعرك مرة كل يومين لحماية شعرك من إزالة الزيوت الطبيعية التي توفر لها التغذية السليمة.

>قص الأطراف

ينصح العديد من خبراء العناية بالشعر بالاهتمام بقص الأطراف وذلك لتجنب إصابة خصلات الشعر بالتقصف والتهيش، فقص أطراف الشعر يساعد في التخلص من الشعر المتقصف والهايش والذي قد يؤدي إلى انتقال عدوى التقصف والتهيش لخصلات الشعر السليمة، كما أثبتت الدراسات العلمية أن قص الشعر بشكل منظم يساعد في الحصول على شعر طويل في فترة أقصر.

>تجفيف الشعر

الاهتمام بتجفيف الشعر بمنشفة قطنية نظيفة بطريقة التربيت يحمي من تهيش الشعر الناتج عن تجفيف الشعر بواسطة السشوار، كما عليكِ الاهتمام بتمشيط شعرك بواسطة مشط خشبي واسع الأسنان لتجنب المشكلات الناتجة عن فعل ذلك بفرشاة بلاستيكية عادية.

>درجة حرارة المياه

غسل الشعر بالمياه الدافئة قد يؤدي إلى إذابة الزيوت المتراكمة على خصلات الشعر وهذا ما يتسبب في تهيش الشعر وأذيته، لذلك احرصي على أن تقومي بغسل شعرك بماء بارد أو فاترة لحمياته والحفاظ عليه من التهيش.

نصائح للعناية بالشعر المجهد

تصفيف الشعر

لا تقومي بتصفيف الشعر بين فترة وأخرى فذلك الأمر يعرض الشعر عند تكراره للتقصف والضعف، لذلك احرصي على تصفيف شعرك مرات قليلة وباستخدام مشط وليس فرشاة.

>غسل الشعر

من المعروف أن القيام بغسل الشعر مرات كثيرة في فترة قصيرة يتسبب في إزالة الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، وتتسبب إزالة الزيوت في ظهور قشرة الرأس المزعجة لذلك احرصي على ترطيب شعرك بعد غسله باستخدام زيوت طبيعية كزيت الزيتون وزيت اللوز.

>ربط الشعر

لا تقومي بربط شعرك بصورة مستمرة لتأثير ذلك على الشعر بالسلب، فيتسبب ربط الشعر بشدة في إضعافه وتقصفه، لذلك قومي بترك الشعر بدون ربط لتحافظي على صحته.

>نظامك الغذائي

لتتمكني من الحصول على شعر صحي وخالِ من المشكلات التي تؤثر على جماله وجاذبيته قومي باتباع نظام غذائي صحي لتغذية الشعر بالعناصر التي يحتاجها ليحافظ على صحته وجاذبيته.

>مستحضرات العناية بالشعر

استخدام مستحضرات العناية بالشعر يجب أن تكون في في أقل الحدود وذلك لتأثير تلك المستحضرات على صحة الشعر، فمستحضرات العناية بالشعر تحتوي على مواد كيماوية تعمل على التأثير بالسلب على صحة الشعر.

ماسك الموز للشعر المحضر منزليًا

المكونات:

موزة واحدة.

> كوب لبن رائب.

> ملعقتين صغيرتين من العسل.

> عصير ليمونة واحدة.

> يمكن التحكم في كميات المكونات تبعًا لطول الشعر.

>الطريقة:

> قشري الموزة ثم قطيعها في وعاء، واهرسيها جيدًا.

> أضيفي كوب اللبن الرائب للموز المهروس، وامزجيهما جيدًا.

> أضيفي العسل وعصير الليمون، وأتمي عملية المزج.

> احرصي على هرس الموزة جيدًا حتى تتحول لما يشبه المعجون؛ ليسهل وضعها على الشعر.

> ضعي المعجون على شعرك وتأكدي أنه تم توزيعه على كافة الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

> اتركِ الماسك يعمل على شعرك مدة 25-30 دقيقة.

> اغسلي الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.

ملاحظات هامة

لا تتركِ الماسك يجف على شعرك حتى لا تجدي صعوبة في التخلص منه.

> في حالة كنتِ تعانين من فروة رأس زيتية أو قشرة الشعر، يمكنكِ اضافة ملعقة عصير ليمون زيادة عند تحضير الماسك، فالليمون سيعالج كلا المشكلتين.

> اللبن الرائب سيعيد للشعر رطوبته، والموز سيعيد نعومته.

> العسل مغذي للشعر، ومرطب أيضًا.

> للحصول على نتائج فعالة، يُنصح بتدليك الشعر بالقليل من زيت الخردل قبل تطبيق الماسك على الشعر.

> يُنصح بتدليك فروة الرأس مرة أسبوعيًا.

> العناية بالشعر يجب أن تتحول لروتين حياتي.

> يجب عدم الإفراط في استخدام مجففات ومكاوي الشعر، وكل الأدوات التي تعرض الشعر لدرجات حرارة عالية.

طريقة عمل بلسم للشعر الجاف

الخطوة 1 : اختيار نوع من البلسم الجاهز الذي يناسب نوع شعرك , ووضع حوالي 1/3 كوب منه في وعاء .

> الخطوة 2 : إضافة 4 أوقيات من زيت الزيتون إلى الوعاء .

>الخطوة 3 : إضافة 3 أونصات من عصير الليمون إلى الوعاء (الأشخاص ذوي الشعر الداكن ، يجب توخي الحذر لان عصير الليمون يمكن ان يفتح الشعر ).

الخطوة 4 : إضافة كوب من المايونيز إلى الوعاء .

> الخطوة 5 : أخذ هذا الخليط ويدليك به الشعر الجاف ، مع التركيز على الجذور والاطراف .

>الخطوة 6 : يترك على الشعر لمدة ساعة ونصف .

>الخطوة 7 : شطف الشعر بالماء البارد .

> الخطوة 8 : تتمتع بشعرك اللامع والصحي وذو كثافة زائدة .

نصائح : استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز هو الأفضل للشعر .

> تحذيرات : عصير الليمون يمكن يفتيح لون الشعر اذا كان اسود او داكن اللون .

>أشياء تحتاج إليه :

> بلسم الشعر

> المايونيز

> زيت زيتون

> عصير الليمون