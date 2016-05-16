اذا كنت تعانن من التجاعيد و تبحثين عن اهم الطرق الصحية و الجمالية للتخلص منها سريعا فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال يشمل خلطات منزلية للتخلّص من التجاعيد.

العادات الخاطئة لظهور التجاعيد المبكرة :

– التدخين : وهو من أكتر الأسباب وراء ظهور التجاعيد على البشرة في وقت مبكرا ، إذ أثبتت الأبحاث الخاصة بجراحة التجميل ارتباط التجاعيد بششكل مباشر بالتدخين ، وظهورها بوضوح لدى المدخنات في سن صغيرة .

– النظام الغذائي : يعد تناول الطعام الصحي العامل الأساسي لنضارة البشرة والحفاظ عليها من علامات الشيخوخة المبكرة ، إذ يجب الحرص على تناول الأطعمة القليلة السكريات ، حيث أن السكريات تعمل على زيادة الوزن وفقدان الجلد مرونته ، وتغير ملامح الوجه بظهور الخطوط الدقيقة عليها ، كما يؤدي تناول الكربوهيدرات إلى ارتفاع مستوى الإنسولين بالدم ، مما يؤدي للإصابة بالإلتهابات التي تعمل على تفتيت الكولاجين والإيلاستين ، والذي يؤدي لترهل الجلد وظهور التجاعيد .

– مضغ العلكة : يؤدي إلى ظهور التجاعيد أسفل الفم ، وحدوث مشاكل في بنية الفم ومظهر البشرة ، لذا ينصح بالإقلال من مضغ العلكة والحفاظ على شباب البشرة .

– النوم دون تنظيف البشرة : من أهم العادات الضارة بالبشرة النوم بالمكياج وعدم تنظيف البشرة جيدا من أثاره ، والذي يعد السبب الرئيسي لظهور التجاعيد ، حيث تتراكم بقايا المكياج بخلايا البشرة وتعمل على غلق المسام ، وتكسر الكولاجين ، مما يعمل على ظهور علامات الشيخوخة بسرعة وظهور الخطوط الدقيقة بالوجه والرقبة ، لذا ينصح دائما بغسل الوجه جيدا بالغسول المناسب لنوع البشرة بعد إزالة المكياج ثم ترطيبها بالمرطب المناسب .

– التعرض للشمس : يؤدي تعرض البشرة لأشعة الشمس الضارة مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف لجفاف الجلد ، مما يؤدي إلى نقص الكولاجين بالجلد وظهور التجاعيد خاصة حول العين في وقت مبكر ، لذا يجب الاعتناء بوضع واقي الشمس في فصل الشتاء قبل الخروج من المنزل بفترة كافية لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة .

– طريقة النوم : تؤثر بشكل كبير في تجعد الجلد واكتسابه بعض الخطوط والعلامات الدقيقة ، لذا يجب تفادي النوم على الوجه إذ يفضل النوم على الجانب الأيمن ، والنوم على وسدات ناعمة حتى لا تترك آثارها على بشرة الوجه .

– تناول كميات قليلة من الفاكهة والخضروات : تتميز الفاكهة والخضروات بوجود كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، والتي تشتهر بأثرها الرائع لمحاربة تجاعيد البشرة ، وتخليص الجسم من الجذور الحرة الضارة والتي تنتج خلال عملية التمثيل الغذائي ، والتي يمكن الحصول على ما يحتاجه الجسم من مضادات الأكسدة بتناول 6 حصص من الفاكهة والخضروات يوميا .

– التوتر : يؤدي القلق والتوتر لظهور تجاعيد الوجه ، وكذلك النوم لعدد ساعات غير كافية ، والذي يؤدي للشعور الدائم بالإرهاق والذي يظهر بوضوح على مظهر الجلد والبشرة .

خلطات منزلية للتخلّص من التجاعيد

1- العسل

> من فوائد العسل أنه قد يُستخدم للتخلّص من التجاعيد من خلال غسل الوجه بالماء الدافئة، فركه بالعسل وإبقائه على البشرة لمدّة 20 إلى 30 دقيقة ثم نغسل الوجه بالماء الدافئة وننعش البشرة بمكعبات الثلج. وتعدّ هذه الطريقة من الطرق البسيطة لمعالجة التجاعيد من المنزل.

>2- زيت الزيتون والحامض

> يساعد زيت الزيتون على ترطيب البشرة وهو مكوّن غني بالفيتامينات C، D وE ويحتوي على مواد مضادّة للأكسدة والحديد التي تجدّد شباب البشرة. أمّا الحامض فيعطي البشرة إشراقة ولمعاناً ومزجه مع زيت الزيتون يساعد على تخفيف التجاعيد في البشرة.

>3- بودرة الحليب

> تعيد بودرة الحليب الترطيب إلى البشرة وننصح باتباع الخطوات التالية: مزج 4 ملاعق صغيرة من بودرة الحليب مع ملعقتين صغيرتين من العسل وملعقتين صغيرتين من الماء الدافئة ووضع المزيج على الوجه. ثمّ نغطي الوجه بمنشفة صغيرة مبللة لمدّة 10 دقائق. نزيل المزيج عن الوجه بمنفشة مبللة ونجفّف البشرة من بعدها.

>4- الموز

> يعدّ الموز من المكونات الطبيعية الأكثر فعالية والأسهل لمحاربة تجاعيد الوجه. وننصح باتباع الخطوات التالية لنتيجة أفضل: هرس حبّة أو حبتين من الموز ليصبح المزيج كالكريما ونضعه على الوجه بالتساوي ونتركه لمدّة 30 دقيقة ثمّ نغسل الوجه بالماء الدافئة.

>5- الخيار

> يساعد الخيار على تنظيف البشرة من خلال: تقطيع الخيار إلى شرائح رفيعة ووضعها على وجهٍ نظيف. ومن شأن هذه الطريقة أن تنعش البشرة وتزيل التجاعيد.

>6- جوز الهند

> يساعد زيت جوز الهند على إزالة الجلد الجاف الذي يسبّب التجاعيد من خلال وضع زيت جوز الهند الدافئ على الوجه.

>7- الطماطم

> تعدّ الطماطم من الخضار التي تؤمن الغذاء الجيّد للبشرة من خلال: تقطيع الطماطم إلى قطعٍ و”عصرها” ثمّ نضيف العسل ونضع المزيج على الوجه بشكلٍ متاسو.

8- قشرة البطيخ

> تُستخدم قشرة البطيخ لفرك الوجه ثم نقوم بغسله بمياهٍ نظيفة ممّا من شأنه أن يُنعش البشرة لتصبح أكثر نعومة.

>9- الأناناس

> تحتوي فاكهة الأناناس على الفيتامين C الذي يساعد بشكلٍ كبيرٍ على التخلّص من التجاعيد. الطريقة: نضع قطع الأناناس على الوجه بخاصةٍ حول العينين والفمّ ونتركه ليجفّ لمدّة 20 دقيقة ونغسل وجهنا بماءٍ دافئة أو باردة.

>10- الشاي

> إنّ أوراق الشاي غنيّة جداً بالكربوهيدرات المركّبة، البروتينات، الأحماض الأمينية، الفيتامينات والمعادن ويعدّ الشاي مشروباً صحياً يحافظ على نظافة البشرة وإشراقتها ويخفف التجاعيد على الوجه ويؤخر ظهورها.

خلطات طبيعية فعّالة للتخلص من تجاعيد العين.

1- زيت جوز الهند

> استخدمي زيت جوز الهند السائل لتدليك المنطقة المحيطة بالعينين برفق لمدة دقيقة واحدة قبل الذهاب للنوم.

> 2- العسل

> استخدمي العسل على البشرة المحيطة بالعينين واتركيه طوال الليل لتتخلصي من العيون المرهقة والتجاعيد.

>3- الزنجبيل مع العسل

> يمكن أيضًا استخدام الزنجبيل مع العسل للتخلص من التجاعيد المحيطة بالعينين. قومي ببشر قطعة من الزنجبيل الطازج مع القليل من العسل. ثم يستخدم الخليط على المنطقة المحيطة بالعينين لمدة 5 دقائق.

>4- زيت الخروع

> زيت الخروع من أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من تجاعيد العينين. استخدمي زيت الخروع النقي لتدليك منطقة ما تحت العينين لإزالة التجاعيد المزعجة.

>5- زيت فيتامين E

> اخلطي محتوى كبسولة من فيتامين E مع ملعقة صغيرة من الزبادي وملعقة من العسل. ويستخدم الخليط حول العينين لمدة 10 دقائق، ثم يشطف بعد ذلك بالماء الفاتر. فيتامين E من أهم الفيتامينات الأساسية للحفاظ على صحية وشباب البشرة، كما يمنحك نضارة ملحوظة.

> إلى جانب استخدام الخلطات الطبيعية لتقليل ظهور التجاعيد. فإن استخدام الزيوت العطرية يساعد أيضًا في ذلك. استخدمي بضع قطرات من أي من الزيوت العطرية كزيت خشب الصندل، زيت الورد، الياسمين، أو زيت البرتقال. أو اخلطي تلك الزيوت معًا لتحصلي على سيروم طبيعي مضاد للتجاعيد.

> أيضًا شرب الماء بوفرة يساعد على تقليل ظهور التجاعيد بشكل كبير. كما أن تناول الخضروات والفواكه الطازجة يضمن الحصول على بشرة نضرة ومشرقة بصورة طبيعية.

تمارين لشد عضلات الوجه

تمرين الشفاه

– يجب ان تتم ممارسة التمرين من 4-3 مرات في الأسبوع ويتم عمل الترين كتالي:

> ا- جلس على الكرسي وجعل ظهرك مستقيم طول الوقت

> – ابقي فمك مغلك على ان تكون الاسنان ملامسة ببعضها البعض

> – ابتسم وفمك مغلق قدر المستطاع

> – افعل هذا لمدت 5 ثواني ثم استرخي ثم كرر العملية .

> تمرين الشفاه

تمارين الخدين:

– أيضا ينبغي ان تمارس هذا التمرين 3-4 مرات في الأسبوع هذا التمرين الحد من الخطوط بين الشفتين هذا التمرين هو الحل طريقته:

> – أبقي جالسا كما فعلت في التمرين الأول

> – قم بامتصاص خديك الى الداخل

> – لان وجهك اضبح مثل السمكة أبقي على الوضعية لمدة 10 ثوان

> – لان استرخي وكرر التمرين 10 مرات

> تمرين الخدين

تمارين العنق:

الرقبة والحنجرة هم هي أسوأ الأماكن التي يحصل بها الترهلات مع ممارسة هذا التمرين سترى كم هو سهل وسوف يأتي بنتيجة

> – يجب ان تبقى جالسا على الكرسي مستقيم الظهر .

> – أغمض عينيك وادر رأسك الى الوراء مع توجيه الوجه نحو السقف .

> – حرك فكك كأنك تمضغ علكة ولاكن لا تفتح فمك كررها 20 مره.

> – احني رأسك الى الجانب الأيمن مع الاستمرار بالمضغ 20 مره.

> – كرر ذلك مع الجهة اليسرى ثم اعد الرأس الى وضعه الطبيعي.

> تمرين العنق

تمارين الحلق:

-في هذه المنطقه، الجلد يميل إلى تبلد أكثر، ويمكن أن يكون من الصعب السيطرة عليها. لأداء التمرين، اتبع الخطوات المذكورة أدناه.

> – الجلوس على كرسي، والحفاظ على ظهرك مستقيم طوال الوقت.

> -الآن ارعه الرأس عن ونحو السقف، وزم الشفاهك.

> -سوف تمتد الى في الخارج، و يمارس مدة 10 ثوان.

> -الاسترخاء، والعودة إلى الوضع الطبيعي. كرر 5 مرات.

> – بعد ذلك، سوف ننظر نحو السقف مرة أخرى واخراج اللسان.

> -وتحاول ولمس الذقن معها. تمارس لمدة 10 ثانية.

> – جعل اللسان الى الداخل. ممارسة 5 مرات.

تمارين العين:

نفذ هذا التمرين 3-4 مرات بالأسبوع

> – يجب ان تكون جالس على الكرسي مستقيم الظهر

> – انظر الى السقف بعينيك ورفعها قدر المستطاع

> – أعدها الى الوضع الطبيعي كأنك تبدأ من جديد

> – ثم انظر الى اليسار بقدر المستطاع ثم استرخي

> – وفعل نفس الامر بالجهة اليمنى

> – يجب ان يكون الرأس ثابت في كل مره وكرر ذلك 10 مرات

تمارين الجبين:

هذا التمرين يعمل على تقليل خطوط الجبين وهي أكثر الخطوط التجاعيد غير مرغوب فيها

> – الجلوس على الكرسي مثل ما سبق

> – ان تعبس قدر المستطاع حتى تقترب حاجبيك من بعضها

> – الآن رفع حاجبيك إلى الأعلى بقدر ما تستطيع، وافتح عينيك مفتوحة على مصراعيه

> – يتم هذا التمرين لمدة 5 ثواني

> – يجب ان تمارسه 10 مرات في اليوم