يعتبر الرمان من احد المكونات الطبيعية التي تتميز بعدة فوائد صحية و جمالية مدهشة نذكر لك بعضها حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال مذهل يشمل استخدامات قشر الرمان.

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> من المعروف أن الرمان له العديد من الفوائد الصحية المدهشة ، أيضا قشر الرمان له العديد من الفوائد . فغالبا مايتجاهل الناس قشر الرمان الغلاف الخارجي للرمان وخاصة ان له العديد من الفوائد الصحية والجمالية عند إستخدامها بالشكل الصحيح، عليك أن تتعلم كيف تستخدمه بشكل فعال وفي أفضل طريقة مممكنة . فقد تم إستخدام قشر الرمان منذ العصور القديمة لأنه يحمل العديد من الأسرار. فقد أظهرت الأبحاث التي أجريت في الصين فوائد قشور الرمان لأنه تحتوي علي مضادات الأكسدة أكثر من تلك الموجودة في لب الفاكهة . مضادات الأكسدة هذه لازمة لصحتك، يمكنك متابعة القراءة للتعرف علي الطرق المختلفة لإستخدام قشر الرمان لتساعدك وكيفية إستخدامها ؟

القيمة الغذائية في قشر الرمان :

فيتامين ج من العناصر المهمة لصحتك ويحتاجه الكثير من الأشخاصمن أجل تجنب أوجه القصور وأن تحتوي علي فيتامين ج والذي يتسبب نقصه في العديد من القضايا الخطيرة بدلاً من إضاعة الوقت في تناول المكملات الغذائية المختلفة من الأفضل الإستفادة من قشور الرمان لأنها غنية بفيتامين ج للحفاظ علي صحة الجسم وبناء كتلة الجسم من خلال تشكيل البروتينات الضرورية .

فوائد قشر الرمان وإستخداماته :

1-محاربة البثور، حب الشباب، الطفح الجلدي :

> تمتلك قشور الرمان خصائص فعالة في محاربة حب الشباب، البثور، الطفح الجلدي بشكل فعال وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ وتحمي البشرة من البكتريا والإلتهابات الأخري وفيما يلي إقترحات إستخدام قشور الرمان كأحد العلاجات العشبية للتخلص من البثور :

> كيفية إستخدامه ؟

> أخذ حفنة من قشور الرمان ووضعها في الشمس لتجفيفها أو شويها وتركها حتي تبرد وطحنها للحصول علي مسحوق يمكنك طحنها في الخلاط الكهربائي . يمكنك عمل عجينة من مسحوق الرمان مع عصير الليمون أو ماء الورد لتطبيقه في جميع أنحاء وجهك، خصوصاً علي الأماكن المتضررة من حب الشباب، البثور، وتركه حتي يجف لفترة من الوقت ثم غسل الوجه بالماء الفاتر

>2-منع التجاعيد وعلامات الشيخوخة :

> تمنع قشور الرمان علي منع إنهيار الكولاجين الموجود في الجلد، والذي بدوره يعزز من نمو الخلايا، مما يساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد بشكل فعال .

> كيفية إستخدامه ؟

> أخذ معلقتين من مسحوق قشور الرمان المجففة وإضافة القليل من الحليب إليها لعمل عجينة إذا كان لديك بشرة دهنية، يمكنك إضافة ماء الورد إلي المسحوق بدلا من الحليب لعمل عجينة . تطبيق العجينة علي الوجه وتركها حتي تجف ثم غسل الوجه بالماء الفاتر. يمكنك إستخدام هذا الخليط علي الأقل مرتين في الإسبوع للحصول علي أفضل النتائج .

> 3- تعمل بمثابة مرطب طبيعي :

> قشور الرمان من الهدايا الطبيعية لترطيب البشرة . فهو يحمي البشرة من الملوثات والسموم البيئة الأخري . لأنها تعيد توازن درجة حموضة الجلد. حيث تحتوي قشور الرمان علي حمض يلاغيتش التي تحافظ علي رطوبة الجلد وبقاؤها ناعمة ونضرة .

> كيفية الإستخدام ؟

> يمكنك طحن قشور الرمان المجففة في الشمس بداخل الخلاط وتفريغ المسحوق بداخل وعاء نظيف. هذا المسحوق يمكن أن يستمر معك لمدة إسبوع وتخزينها في وعاء محكم الغلق . العمل علي أخذ معلقتين من مسحوق قشور الرمان مع الحليب لعمل عجينة، ثم تطبيق العجينة علي الوجه بالكامل والرقبة وتركها لمدة 10 دقائق، بعد ذلك غسل الوجه بالماء البارد .

>4- يعمل بمثابة مقشر منظف للوجه :

> تساعدك قشور الرمان في التخلص من الخلايا الميتة في الوجه والرؤس السوداء والبيضاء من الوجه تماماً وإليك طريقة الإستخدام .

> كيفية الإستخدام ؟

> أخذ معلقتين من مسحوق قشور الرمان المجففة في الشمس مع إضافة معلقة من السكر البني إليها لعمل عجينة بإضافة 1 معلقة من العسل ومعلقة واحدة من زيت الأفوكادو أو أي زيت عطري أخر من إختيارك وخلط المكونات جيداً معاً .

> بعد ذلك، فرك الوجه بالخليط والتدليك جيداً في حركة دائرية ثم غسل الوجه بالماء للحصول علي بشرة نضرة لا تنسي إستخدام مرطب بعد تطبيق القناع .

>5- الوقاية من أشعة الشمس :

> يمكن أن تكون قشور الرمان بمثابة مانع من أشعة الشمس الضارة وبالتالي تقطع شوط طويل في الحماية من سرطان الجلد.

> كيفية الإستخدام ؟

> عمل مسحوق من قشور الرمان وتخزينه في وعاء محكم الغلق ومزج هذا المسحوق مع غسول او كريم ثم تطبيق هذا المزيج لمدة 20 دقيقة قبل مغادة المنزل. بدلاً من ذلك، يمكنك مزج مسحوق مع القليل من الزيوت الأساسية وتطبيقها علي الوجه وذلك إذا كنت ترغب في إستخدام واقي شمس طبيعي .

>6- منع تساقط الشعر وقشرة الرأس :

> يمكن أن تساعد قشور الرمان في منع تساقط الشعر ومنع خطر قشرة الرأس .

> كيفية الإستخدام ؟

> العمل علي مزج مسحوق الرمان المجفف مع زيت الشعر المناسب لكي وتطبيق هذا الخليط علي جذور الشعر وتدليك فروة الرأس جيداً . يمكنك غسل الشعر بعدها بالشامبو خفيف بعد مرور ساعتين من التطبيق أو تركه طوال الليل وفقاً لراحتك .

> فوائد قشور الرمان للصحة العامة :

> سوف نطرح عليك مجموعة من طرق إستخدام قشور الرمان للتغلب علي الأزمات الصحية المختلفة وتعزيز مستوي الصحة العامة :

>7- علاج ممتاز لإلتهاب الحلق :

> إذا كنت تواجه إلتهاب الحلق وألام اللوزتين فأنت بحاجة إلي مسحوق قشور الرمان لكي يصبح علاج فوري للإغاثة لتهدئة إضطرابات الحلق .

> كيفية الإستخدام ؟

> أخذ حفنة من قشور الرمان المجففة في الشمس وسلقاء في الماء ويتم طهيها علي النار ثم تركها حتي تبرد لفترة من الوقت. وفي الخطوة المقبلة يتم الغرغرة بهذا الماء للتخلص من إلتهاب الحلق وألام اللوزتين .

>8- الحماية من أمراض القلب :

> قشور الرمان معبأة بمضادات الأكسدة التي تساعد في ال‘فاء من أمراض القلب الخطيرة والتي يمكن أن تهدد الحياة . كما أنه يقلل من مستوي الكوليسترول الضار في الدم ويقلل من الإجهاد ويعيد صحة القلب وإنخفاض ضغط الدم أيضاً .

> كيفية الإستخدام ؟

> خلط معلقة من مسحوق قشور الرمان بداخل كوب ماء دافئ وتناول هذا الخليط يومياً لتحسين صحة القلب. ومع ذلك، بجانب الإنتظام علي هذا المزيج يفضل إتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بإنتظام .

>9- تحسين صحة الأسنان :

> يمكن أن تمتلك قشور الرمان مجموعة واسعة من الصفات التي تجعلها علاج فعال لمشاكل الأسنان المختلفة مثل منع رائحة الفم الكريهة، إلتهاب اللثة، التخلص من تقرحات الفم، مقاومة سرطان الفم .

> كيفية الإستخدام ؟

> تجهيز كوب ماء وإضافة معلقة من مسحوق قشور الرمان المجففة وخلطهم جيداً في الماء . بعد ذلك، الغرغرة بهذا الخليط مرتين يومياً للتخلص من رائحة الفم الكريهة. يمكنك تدليك اللثة بمسحوق قشور الرمان لمنع أمراض اللثة المختلفة فهو يلطف التورم، وقف إلتهاب ونزيف اللثة . أو خلط القليل من مسحوق الفلفل الأسود مع مسحوق قشور الرمان وتطبيق المزيج بأصابعك علي الأسنان والإحتفاظ به لفترة علي الأسنان لمنع تسوس الأسنان ثم شطف الفم بالماء بعد مرور 10 دقائق .

>10- تعزيز صحة العظام :

> تمتلك قشور الرمان خصائص مضادة للبكتريا والإلتهابات وفعالة جداً عند إستخدامها للحد من فقدان كثافة العظام خصوصاً عند النساء في فترة إنقطاع الطمث .. وتشير الدراسات أن إستهلاك قشور الرمان يساعد في تعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام بعد إنقطاع الطمث .

> كيفية الإستخدام ؟

> إضافة معلقتين من مسحوق قشور الرمان المجفف في الشمس إلي كوب ماء دافئ والخلط جيداً، مع إضافة معلقة من عصير الليمون والقليل من الملح. وتناول هذا المشروب ليلاً لتقوية العظام .

>11- تحسين صحة الجهاز الهضمي :

> قشور الرمان لها خصائص مقاومة للإلتهابات، علاج تورم البواسير، تقوية بطانة الأمعاء، وقف النزيف أثناء الإسهال، تحسين صحة الهضم .

> كيفية الإستخدام ؟

> نقع نصف كوب من قشور الرمان المجففة في الماء لمدة 30 دقيقة وبمجرد أن تلين قشور الرمان يتم وضعها في الخلاط وإضافة معلقة واحدة من مسحوق الكمون وثلاث أربع كوب حليب والقليل من الملح ومزج كل المكونات. يمكنك تناول هذا الخليط ثلاث مرات علي الأقل في الإسبوع لمقاومة إلتهاب المعدة وحل مشاكل الهضم المختلفة مثل الإسهال وإذا كان لديك براز دموي ثلاث مرات يومياً لتخفيف هذه الأعراض .

كيفية تجهيز مسحوق قشور الرمان ؟

أخذ حوالي 4 – 5 ثمرات رمان وتقطيعها إلي أربعة أجزاء .

> بعد ذلك فصل البذور من القشور وتقطيع كل قشر إلي نصفين .

> تجهيز طبق لوضع قطع قشر الرمان وتعريضها لضوء الشمس المباشرة وتركهم حتي يجفوا .

> ترك القشور تحت أشعة الشمس حتي تجف بعد مرور أيام .

> طحن كافة القشور المجففة في الشمس وطحنها لمدة دقيقتين .

> تخزين المسحوق في وعاء محكم الغلق وإستخدام الكمية المطلوبة .

الفوائد الصحية المذهلة للرمان

1- الرمان مصدر غني بالفيتامينات

> يعتبر الرمان مصدر غني بالفيتامينات والمعادن حيث يحتوي على فيتامينات A, B5, C , E ويحتوي من المعادن على الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد، وبجانب الفيتامينات والمعادن فالرمان يحتوي كذلك على نسبة عالية من الألياف.

>2- يقاوم السرطان

> وفقا لما نشرته جامعة هارفارد فإن عصير الرمان يكافح الإصابة بالسرطان لأن المواد الطبيعية الموجودة به تهاجم الخلايا التي تسبب السرطان وتدمرها.

>3- مفيد في أمراض القلب والأوعية الدموية

> الرمان يساهم بقوة في مقاومة أمراض القلب وأمراض الدم مثل ارتفاع نسبة السكري وارتفاع ضغط الدم ويعمل كذلك على تقليل نسبة الكولستيرول الضار ويرفع نسبة الكولستيرول الجيد HDL.

>4- الرمان ومرض السكري

> على الرغم من احتواء الرمان على نسبة عالية من السكر الطبيعي إلا أنه يعتبر مفيد جدا لمرضى السكري، حيث أثبتت بعض الدراسات أن الرمان يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تقليل شدة مرض السكري.

>5- حماية القلب

> الرمان يحتوي على نسبة من المواد المضادة للأكسدة مثل البولي فينول والتانينز والانثراسين وكل هذه المواد مهمه ومفيدة جدا لصحة القلب، كما أثبتت دراسات معهد أبحاث الطب الوقائي أن الرمان كذلك يعمل على حماية الشرايين من التصلب.

>6- فقدان الوزن

> يعتبر الرمان من أهم الفواكه التي تساعد على انقاص الوزن حيث أن الرمان يقضي على الأوعية الدموية التالقة ويقلل من نسبة الكولستيرول الضار LDL في الدم ويقوي الدورة الدموية وتدفق الدم بالجسم، كما أنه يعمل على إزالة السموم من الجسم ويقوي الجسم ولذلك فهو يعمل على انقاص الوزن الزائد.

>7- الحيوانات المنوية

> إجريت دراسة على 28 من الفئران الذكور ووجدوا أن الرمان يساعد بشكل فعال في زيادة عدد الحيوانات المنوية ويزيد من معدل تكوينها ولذلك فالرمان يعتبر عنصر مكمل لزيادة انتاج الحيوانات المنوية.

>8- يقاوم ارتفاع ضغط الدم

> تقليل ارتفاع ضغط الدم يعد من أهم فوائد الرمان الصحية، وفي دراسة أجريت عام 2009 ثبت أن الرمان يقوي الدورة الدموية ويقلل الالتهابات ويضبط مستوى ضغط الدم.

>9- يحمي الشرايين

> يعمل الرمان على منع تصلب الشرايين كما يحميها من التجلط أيضا .

> 10- سرطان الثدي

> أثبتت بعض الدراسات أن الرمان يهاجم سرطان الثدي حيث يدمر الخلايا السرطانية ويوفر بيئة جيدة لنمو الخلايا السليمة.

>11- تقليل نسبة الكولستيرول

> من أهم فوائد الرمان أيضا أنه يعمل على تقليل نسبة الكولستيرول الضار في الدم LDL ويرفع نسبة الكولستيرول الجيد HDL.

>12- يعالج اضطرابات المعدة

> عصير الرمان يعالج أمراض المعدة المختلفة مثل آلام المعدة والقيء والغثيان وقرحة المعدة الناتجة من زيادة الأحماض الحارقة بها.

>13- يقوي جهاز المناعة

> يحتوي الرمان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة ولذلك فهو يقوي الجهاز المناعي وبالإضافة لذلك فإنه يعمل على إزالة الشعور بالتعب ويمد الجسم بالقوة والطاقة.

>14- العناية بالبشرة

> يعتبر عصير الرمان من أهم الفواكه المفيدة جدا لصحة الجلد لما يحتويه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية التي تزيد من صحة ونضارة الجلد ولذلك فإلى جانب الفوائد الصحية السابقة للرمان فالعناية بصحة الجلد أيضا تعتبر من أهم تلك الفوائد.