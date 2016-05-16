وزيرة التعاون تغادر إلي «جاكرتا» للمشاركة في اجتماع مجموعة البنك الإسلامي

غادرت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مطار القاهرة الدولي متجهة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا على متن طائرة الخطوط الإماراتية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إن وزيرة التعاون الدولي غادرت البلاد، للمشاركة في الاجتماع السنوي الـ 41 لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، الذي يعقد في الفترة من 15 إلى 19 مايو، وذلك بصفتها محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية.

وتعد مصر واحدة من مؤسسي البنك الإسلامي للتنمية ، وأحد أكبر المساهمين فى رأس مال البنك الذى تم إنشاؤه عام 1973 كمؤسسة مالية متعددة الأطراف، تقدم تمويلات ميسرة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامى، وعددها 56 عضوًا، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي فى المجتمعات الإسلامية.

كماسيتم على هامش الاجتماع السنوى توقيع بعض الاتفاقيات التي يتيح بموجبها البنك الإسلامى للتنمية تمويلات للمشروعات متناهية الصغير فى مصر، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مشروعات الشباب وتوفير فرص العمل.