«صيادلة الدلتا» تهدد بالتصعيد ومقاطعة شركات الأدوية بسبب أزمة المرتجعات

مراسل – «ONA»

قال الدكتور محمود قصد، المتحدث الرسمي لنقابة صيادلة المنوفية، إن النقابة اجتمعت اليوم الإثنين بشكل طارئ بأعضاء نقابات صيادلة الدلتا، بحضور ممثلي النقابة العامه للصيادله حيث حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبيد والدكتور صبري الطويلة والدكتور محمد رمضان عن النقابة العامه لصيادلة مصر .

كما حضر من نقابات صيادلة الدلتا الدكتور عصام ابوالفتوح نقيب صيادلة الشرقية، والدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية، والدكتور محمد فهمي نقيب صيادلة كفر الشيخ، والدكتور أحمد حجازي عضو مجلس نقابة صيادلة الغربية، كما حضر أعضاء مجلس نقابة صيادلة كفر الشيخ، والدكتور محمد كمال، والدكتور رضا عبدالعال، كما حضر أعضاء مجلس نقابة صيادلة القليوبيه الدكتور شاكر أمين والدكتور مصطفي أبو الخير.

من جهته، عبر مصطفي سلام، نقيب صيادلة المنوفية، عن استياء صيادلة الدلتا من سياسات ارتجاع الادوية منتهية الصلاحية والتي تتعمد فيها شركات الادوية التعنت مع الصيادله مما يعود ببالغ الضرر علي اقتصاديات الصيدليات.

واكد الحضور ان ارتجاع الادوية منتهية الصلاحية هي قضية امن قومي يجب ان تتدخل وزارة الصحة والجهات المسئوله بالدوله لضمان خلو الصيدليات من الادوية المنتهية الصلاحية والتي تسبب مخاطر علي صحة المريض وتدخل بنسبة كبيرة في عمليات الغش الدوائي والذي تساهم في انتشار تلك الظاهره الشركات المنتجه المتنعته والممتنعه عن اخذ الادويه منتهية الصلاحية.

ولفت الدكتور محمود قصد إلى أن الاجتماع أثمر عن الاتفاق على تشكيل لجنة إدارة أزمة المرتجعات من جميع نقباء صيادلة الدلتا في انعقاد دائم حتى التغلب على تلك الأزمه ووضع إستراتيجيه وسياسه دائمة في ارتجاع الاصناف منتهية الصلاحية.

كما قرر الحاضرون رفع توصية للنقابة العامه بمخاطبة وزارة الصحة لسرعة التدخل لحل ازمة مرتجعات الادوية حفاظا علي صحة المواطن المصري واقتصاديات الصيدليات والامن القومي الدوائي كما ستقوم النقابات باعطاء مهله للشركات الرافضه والمتعنته لقبول المرتجعات لاجل ينتهي 31/5/2016 ومن هذه الشركات الفرعونيه وايفا وجلوبل نابي، واذا لم تغير الشركات سياستها المتعنته فسيتم وضع اليات لمقاطعة تلك الشركات في الدلتا في توصيات الاجتماع القادم والمقرر انعقاده يوم 2/6/2016 بمقر نقابة صيادلة القليوبيه لنقابات صيادلة الدلتا.