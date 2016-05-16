هكذا حصلت نجوى كرم على أول مليون

احتفاءً بالمليون شخص الذين شاهدوا كليب "دني يا دنا"، نشرت الفنانة نجوى كرم، صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستقرام"، عبرت فيها عن فرحتها بهذا الإنجاز.

نجوى التي نشرت فيديو كليب أغنية "دني يا دنا" قبل 3 أيام عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، إستبقت هذه الخطوة، بالترويج لها، من خلال دردشة "لايف" عبر حسابها الرسمي على "فايسبوك"، شرحت فيها تفاصيل تصوير الأغنية والأجواء التي رافقتها.

نجوى علقت تحت الصورة على "إنستغرام":"إنو بـ 3 ايام نحقق المليون مشاهد لـ "دني يا دنا"، عن جد انا بشكركم وهيدا مجهودكم وعقبال الملايين".

يُذكر أنّ أغنية "دني يا دنا”" من كلمات نجوى كرم والحان جورج مارديروسيان، وقامت بتصويرها تحت إدارة المخرج سعيد الماروق.