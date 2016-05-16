خبر في الجول - مهمة جديدة لكوبر في أوروبا من أجل ظهير أيسر

يسافر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر إلى قبرص لمتابعة كريم حافظ ظهير أيسر أومونيا نيقوسيا في نهائي كأس قبرص تمهيدا لضمه للفراعنة.

ويلعب أومونيا نيقوسيا ضد أبولون ليماسول في المباراة النهائية لكأس قبرص يوم الأربعاء.

وعلم FilGoal.com أن كوبر ومساعده محمود فايز سيسافران إلى قبرص فجر الأربعاء لحضور المباراة التي تنطلق في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع برنامج the Scout كشاف النجوم والذي ينشره FilGoal.com تحت خدمة الفيديو بلوج الناجحة في عالم الساحرة المستديرة وكان سببا في لفت انتباه كوبر للاعب من جديد.

وكان FilGoal.com قد لعب دورا في تنسيق أمر سفر كوبر ومساعده إلى إنجلترا لمتابعة سام مرسي في مباراة بارنسلي بدوري الدرجة الثالثة تمهيدا لضمه إلى منتخب مصر لاحقا.

وبالفعل أعلن الجهاز الفني للفراعنة استقراره على ضم سام مرسي في معسكر الفريق بأغسطس المقبل.