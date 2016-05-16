ماتا: مصدومون مما حدث في أولد ترافورد

(إفي): أكد لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي إن لاعبي الفريق يشعرون بـ"الصدمة" مما حدث أمس الأحد في ملعب أولد ترافورد.

وكانت مواجهة مان يونايتد وبورنموث بالجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز تأجلت إلى غد الثلاثاء بعد العثور على جسم مشبوه في الملعب.

وقال ماتا في مدونته الأسبوعية (وان أور بيهايند): "كل من تواجد في أولد ترافورد يوم الأحد مصدوم مما حدث هناك. كما تعرفون المباراة أجلت بعد العثور على جسم مشبوه كان يمكن أن يكون قنبلة".

وتابع اللاعب "تصرف الأشخاص المسؤولين عن الأمن كان فعالا وتم تنفيذ اجلاء سريع للملعب. هذا ساعد على عدم انتشار الذعر، وان كان لدى الجميع إحساس غريب. خليط بين التوتر والارتباك".

وتم تأجيل المباراة بعد أن أبلغ مندوب نادي مانشستر الحكم جون موس أنه يوجد "حادث" في "مكان ما" في الملعب.

وبعد ذلك تم إبلاغ أفراد الأمن بتفعيل "عملية الكود الأحمر" والتي تتطلب إخلاء حوالي 20 ألف شخص من الأجزاء الشمالية والشرقية من الاستاد، والتي يشغلها عادة مشجعو مانشستر يونايتد.

وكان الحكم قد أجل بداية المباراة لمدة 45 دقيقة، إلا أنه تم اتخاذ قرار تعليق المباراة بصفة نهائية ليتحدد موعدها غدا الثلاثاء.