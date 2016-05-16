تقرير – تنبيه للأندية المهمتة.. إيجواين يود خفض قيمة الشرط الجزائي مع نابولي

يرغب نادي نابولي في تجديد تعاقد مهاجمه الأرجنتيني جونزالو إيجواين كي يضمن بقائه حتى صيف عام 2020 بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الموسم المنصرم.

وكتب إيجواين التاريخ في الدوري الإيطالي بتسجيله لـ36 هدفا في 35 مباراة ليكسر رقم أسطورة ميلان جونار نوردال الذي سجل 35 هدفا عام 1950.

وينتهي تعاقد المهاجم الأرجنتيني مع نابولي في عام 2018 وترغب إدارة النادي الإيطالي في تجديده.

وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إلى أن نابولي يرغب في تجديد تعاقد إيجواين ليبقى معه حتى عام 2020 مع إعطائه راتب أسبوعي يقدر بـ100 ألف جنيه إسترليني.

ولكن أوضح التقرير بان المهاجم الأرجنتيني يرغب في خفض قيمة الشرط الجزائي في تعاقده من 75 مليون جنيه إسترليني إلى 47 مليون.

ويأتي ذلك في ظل رغبة العديد من الأندية في ضم اللاعب الأرجنتيني أبرزهم أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.