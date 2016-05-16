أنشيلوتي: بيل ووكيل أعماله فاجآني بتصرف غريب في ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لريال مدريد عن تصرف غريب –على حد وصفه- قام به جاريث بيل لاعب الفريق الملكي ووكيل أعماله أثناء تدريبه للوس بلانكوس.

وأوضح أنشيلوتي في كتابه "القيادة الهادئة والفوز بالقلوب والعقول والمباريات" أنه في موسم 2015-2014 قام وكيل أعمال بيل بالتحدث مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حول رغبة اللاعب في تبديل مركزه داخل الملعب والتواجد في قلب الهجوم أكثر منه على الأطراف.

وأضاف المدرب المقبل لبايرن ميونيخ"في أحد أيام شهر مارس جائني اتصالا هاتفيا من المدير العام للنادي يطلب فيه مقابلتي للرئيس بعد نهاية المران وكان ذلك الأمر غريبا للغاية".

وتابع"كشف بيريز لي حديث وكيل أعمال بيل معه حول رغبته في تبديل مركزه داخل الملعب وأنه يرغب في اللعب في قلب الهجوم أكثر".

وواصل المدرب الإيطالي"وسألني الرئيس ماذا سأفعل وأوضحت له أنه من المستحيل تبديل خطة اللعب لأن ذلك سيترتب عليه تغيير نظام الفريق بالكامل وأعربت عن دهشتي بأن اللاعب لم يتحدث معي مباشرة فهو لاعب رائع ولديه إمكانيات مميزة للغاية والشخص الوحيد الذي كان قادرا على مساعدته هو أنا ليس وكيل أعماله أو الرئيس".

وأردف مدرب ميلان السابق"تحدثت مع بيل في اليوم التالي وسألته لماذا لم تتحدث معي مباشرة؟ وأوضحت له ردي على الرئيس وأنه من الصعب إجراء تبديل في نظام الفريق حاليا وأن ذلك سيكون من الممكن حدوثه خلال الجولة التحضيرية في الموسم الجديد وليس وسط الموسم الحالي".

ولكن بعد نهاية ذلك الموسم كان ريال مدريد قد قرر إقالة أنشيلوتي بعد فشله في الفوز بأي لقب في 2015.