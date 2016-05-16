تقرير في الجول – ' سان توترنجام داي ' عيد سنوي ليس له مواعيد لجمهور أرسنال

إذا كنت مشجعا كرويا فهناك أيام في تاريخ ناديك تستحق دوما التخليد والاحتفاء، كذكرى عودة ملحمية كالتي فعلها ليفربول أمام ميلان في أسطنبول، أو التتويج بدوري غير متوقع كليستر سيتي هذا الموسم، أو هزيمة منافسك بنتيجة و إنهاء الدوري فوق عدوك في المدينة بشكل مستمر كل عام والمسمى بيوم سان توترنجام.

لندن تمتلك أكثر من ناد ينافس في الدوري الإنجليزي، أبرزهم تشيلسي ووست هام وأرسنال وتوتنام، الثنائي الأخير هما بطلا قصتنا.

فعداوتهم التاريخية ترجع إلى قديم الأزل، الأمر لا يتوقف عند هزيمة خصمك أو خطف صفقة قبله أو حتى التوقيع مع أحد نجومه، فالعداوة أكبر من ذلك بكثير.

جمهور أرسنال اعتاد في الأعوام الأخيرة أن يحتفل بيوم سان توترنجام، هو ليس له تاريخا ثابتا، فقط عندما يتأكد إنهاء أرسنال للدوري فوق توتنهام تبدأ الاحتفالات في الجزء الأحمر في لندن.

الأمر بدأ عام 2002 لكنه اشتهر بشدة وأصبح متابعا من قبل الصحافة الإنجليزية منذ عام 2010، وبرغم ابتعاد أرسنال عن البطولات في الفترة الأخيرة فالتفوق في الترتيب على العدو توتنام يستحق الاحتفال حتى في أسوأ المواسم.

توتنام لم يستطع إنهاء الدوري الإنجليزي أعلى من أرسنال منذ عام 1995، لمدة 21 عاما أرسنال دوما يتفوق.

هذا الموسم توتنام بقيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو كان يسير بخطى ثابتة وينافس على الدوري حتى لحظاته الأخيرة قبل أن يحسمه ليستر سيتي ليبدأ الفريق الملقب بالديوك في التراجع وتلقي خسارة تلو الأخرى ليسبقه أرسنال في الترتيب ويخطف المركز الثاني بفارق نقطة في آخر جولة.

هاري كين هداف توتنام والمتوج بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي صرح أنه يشعر بالإحباط لإنهاء الدوري تحت أرسنال مثلما يشعر بالإحباط من خسارته لليستر سيتي.

الأمر مهم للمشجعين والعداوات جزء هام في كرة القدم وتعطي إثارة إضافية للعبة الشعبية الأولى في العالم.

هل يستحق الأمر الاحتفال من جمهور أرسنال حتى مع التفريط في الدوري الأسهل في السنوات الأخيرة؟ نعم بالطبع إنهاء الدوري في مركز أعلى من غريمك لمدة 21 عاما هو أمر سترغب في الاحتفال به كل عام، ربما كل مشجع يرغب في وجود يوم سان توترنجام في حياة ناديه.

ولمعرفة مدى أهمية ذلك اليوم هذه كانت تغريدات مسعود أوزيل لاعب أرسنال الحالي، ونيكلاس بيندتنر ولوكاس بودولسكي السابقين للمدفعجية.