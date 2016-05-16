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تقرير في الجول - النني ' بطل ' وناجح بامتياز في ' سنة أولى أرسنال '

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تقرير في الجول - النني ' بطل ' وناجح بامتياز في ' سنة أولى أرسنال ' تقرير في الجول - النني ' بطل ' وناجح بامتياز في ' سنة أولى أرسنال '

انتهى الموسم الأول لمحمد النني مع أرسنال بعدما نهاية الدوري الإنجليزي بتتويج ليستر سيتي، واحتلال الدولي المصري المركز الثاني مع ناديه.

قدم النني موسما جيدا مع ناديه السويسري بازل قبل الانتقال في فترة الانتقالات الشتوية إلى أرسنال، وترك بصمة واضحة. فجذب إليه الأنظار بعد مشاركات مؤثرة وأساسية في كثير من المباريات.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي مسيرة لاعب المقاولون العرب السابق مع بازل الذي توج بطلا للدوري السويسري لاحقا وفي "سنة أولى أرسنال".

مشاركاته مع بازل

شارك لاعب الوسط المصري في 16 مباراة بالدوري السويسري وغاب عن مباراتين فقط.

بدأ النني 11 مباراة منها أساسيا وشارك في خمسة كبديل، وأكمل الـ90 دقيقة في تسع مباريات بمجموع دقائق لعب بلغ 1026.

فاز بازل بمشاركته في 13 مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراتين فقط. بينما في غيابه خسر الفريق في مباراة وانتصر مرة.

في كأس سويسرا، لعب النني ثلاث مباريات سجل خلالها هدفين وصنع هدفا، بمجموع دقائق لعب بلغ 235.

بينما شارك لاعب منتخب في خمس مباريات بالدوري الأوروبي سجل خلالها هدفين في 450 دقيقة.

مشاركاته مع أرسنال

لعب النني في الدوري الإنجليزي 11 مباراة من تسع بشكل أساسي وصنع خلالها هدفا بمجموع دقائق وصل إلى 794.

وشارك في أربع مباريات بكأس إنجلترا بشكل أساسي خلال 337 دقيقة.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما هدفا في المباراة الوحيدة التي لعبها بدوري أبطال أوروبا، وكانت أمام برشلونة.

أهدافه

سجل النني سبعة أهداف مع الفريقين خلال 44 مباراة خلال 3192 دقيقة هي إجمالي مشاركاته هذا الموسم.

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