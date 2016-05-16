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سفير روسى:سنركز فى جنيف على إغلاق حدود تركيا لمنع تسرب الإرهابيين لسوريا

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سفير روسى:سنركز فى جنيف على إغلاق حدود تركيا لمنع تسرب الإرهابيين لسوريا سفير روسى:سنركز فى جنيف على إغلاق حدود تركيا لمنع تسرب الإرهابيين لسوريا

>أكد السفير الروسى فى لبنان الكسندر زاسيبكن أن الجانب الروسى سيركز فى اجتماع مجموعة الدعم الدولية بفيينا على إغلاق الحدود التركية السورية لتأمين عدم تسرب الإرهابيين ونقل الاسلحة والفصل بين المجموعات التى أعلنت مشاركتها فى الهدنة وبين الإرهابيين.

وقال راسبكين فى تصريح صحفى بعد لقائه اليوم بوزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل - "لقد تحدثت مع وزير الخارجية اللببنانى حول التمهيد لاجتماع مجموعة الدعم الدولية الذى يعقد فى فيينا.
>وأضاف أن هناك أهدافا عدة لهذا الاجتماع ونريد أن تكون بناءة ومثمرة لناحية تثبيت الهدنة وتنشيط تقديم المساعدات الانسانية، بما يناسب تأمين فعالية الحوار السورى - السوري.

وقال "نطلب التقييم الموضعى للوضع الإنسانى لتجنب الضغط على السورية فقط لان هناك فى الواقع الاطراف المعادية للنظام تعرقل تقديم المساعدات، كما يجب الوصول الى حل مسائل الأسرى والمعتقلين على أساس متبادل، فضلا عن توسيع تمثيل المعارضة السورية لا سيما مايتعلق بإيجاد حل لموضوع مشاركة الأكراد..

و قال: "روسيا نسقت مع الجانب الأمريكى فى النقاط الأساسية المتعلقة باستكمال كل الاتفاقات والقرارات المتخذة سابقا بما فى ذلك بيان جنيف وانتهاء بقرارات مجلس الامن. واتفقنا على أنه يجب أن يكون هذا الاجتماع مفيدا للتحرك نحو التسريع. وهى النقاط موضع اهتمام روسيا"
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