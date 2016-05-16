قيادى بفتح: كلام البردويل سخيف.. والسيسى أنقذ الأمة العربية من الإخوان

علق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية السابق، اللواء توفيق الطيراوى، على اتهام القيادى فى حركة حماس صلاح البردويل، بالوقوف خلف مخطط لاغتيال شخصيات مصرية بالقول: "كلام صلاح البردويل سخيف ولا يستحق الرد".

وأكد رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية السابق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مساء الاثنين، أن حركة حماس لديها مشكلات تريد التغطية عليها بمحاولة زعزعة الثقة بين حركة فتح ومصر، مشيرا إلى أن مصر بقيادتها وجيشها وأجهزتها الأمنية علاقتها تاريخية بحركة فتح، مؤكدا فشل حماس فى أى محاولة لضرب العلاقات التاريخية مع الشعب المصرى.

وبسؤاله حول سبب توجيه حركة حماس الاتهامات له، أجاب قائلا: الإخوان هم خصمى الأول، وهم ظلاميون، وحماس جزء من الإخوان، فأنا خصم لهم، لذلك هم يحاولون أن يبثوا الشائعات ضدى.

وأثنى اللواء الطيراوى على دور الرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش المصرى فى ثورة 30 يونيو، واصفا "السيسى" بمنقذ الأمة العربية من الضياع، بعد إنهاء حكم الإخوان وسيطرتهم على مصر، ومحاولة سيطرتهم على الوضع العربى، مشيرا إلى أن ما حدث فى 30 يونيو "من البشائر التى أرسلها لنا الله حتى لا تنتهى القضية الفلسطينية، وتبقى فى قلب وعقل مصر".

وأكد رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية السابق أن جماعة الإخوان تتآمر على القضية الفلسطينية، لأنها ليست فى عقليتها، واصفا الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة بأنه ظالم، وأن حماس تحاول اتهام مصر تارة بالحصار، وتارة أخرى السلطة الفلسطينية أو حركة فتح، مؤكدا أن حركة حماس خطفت غزة وشعبها وتتآمر بخطف غزة بعيدا عن القضية الفلسطينية، بحيث تصبح غزة خارج الوضع الوحدوى الفلسطينى.

يذكر أن القيادى فى حركة حماس الدكتور صلاح البردويل، زعم وجود مخطط يقف خلفه توفيق الطيراوى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس جهاز المخابرات السابق، يهدد باستهداف قيادات مصرية وفى مقدمتها القيادة السياسية فى مصر.

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