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سفير مصر بإيطاليا يقيم حفل عشاء لوفد الدبلوماسية الشعبية إلى روما

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سفير مصر بإيطاليا يقيم حفل عشاء لوفد الدبلوماسية الشعبية إلى روما سفير مصر بإيطاليا يقيم حفل عشاء لوفد الدبلوماسية الشعبية إلى روما
يعقد مساء اليوم الاثنين فى العاصمة الإيطالية روما، السفير عمرو حلمى سفير فى إيطاليا، حفل عشاء على شرف وفد الدبلوماسية الشعبية الذى يقوم بزيارة حالية لروما، تستمر لـ 5 أيام يلتقى خلالها عددا من المسئولين لدفع العلاقات الثنائية.

ووصل ظهر اليوم إلى روما وفد الدبلوماسية الشعبية برئاسة أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال وعدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس اتحاد كرة القدم ومجموعة من الإعلاميين من بينهم طارق علام وعدد من السفراء والدبلوماسيين بينهم السفيرة منى عمر.

وكان فى استقبال الوفد بمطار روما الدولى السفيران عمرو حلمى سفير مصر فى روما والسفير حاتم سيف النصر.

وأكد المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال، أن الزيارة ستحقق إضافة قوية فى العلاقة بين الشعبين المصرى والإيطالى لتطوير الشراكة بين البلدين، مضيفا أن ما مرت به العلاقات مجرد سحابة صيف وانتهت .

ويلتقى الوفد غدا مع عدد من المسئولين بوزارة الخارجية الإيطالية، وإجراء لقاء مع عدد من المسئولين بمركز الشرق الأوسط.


>- وفد الدبلوماسية الشعبية يصل روما لتوطيد العلاقات بين مصر وإيطاليا
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مصر 365

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