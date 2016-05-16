المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تمنح بوتفليقة درع فارس الإنسانية

>منحت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، اليوم الاثنين الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، درع "فارس الإنسانية"، تقديرا لالتزامه المستمر لصالح السلام فى الجزائر وعبر العالم.

وتسلم وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، الدرع نيابة عن الرئيس الجزائري، من قبل الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، صالح بن حمد السحيباني، فى إطار الاحتفال بإحياء اليوم العالمى للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

شارك فى الفعالية الفدرالية الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالإضافة إلى منظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر بعدد من الدول، منها (تونس، وليبيا، وفلسطين، وموريتانيا، ومالي، والنيجر).

وفى كلمته، استعرض وزير العدل الجزائري، جهود رئيس الدولة فى خدمة الإنسانية، والتزامه المستمر من أجل السلام فى الجزائر وعبر العالم، وارتباطها بقيم الوئام والمصالحة، فى إشارة إلى سياسة الوئام المدنى والمصالحة الوطنية التى سمحت للجزائر باستتباب السلم والطمأنينة بعد "عشرية الإرهاب السوداء".

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