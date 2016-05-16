رئيس شركة مياه القناة يتابع مشكلات قرى مركز فايد بالإسماعيلية

عقد المهندس محمود طه رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء أشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة فايد اجتماعا لمناقشة الأعمال التى تتم بمحطات المياه ومواعيد الانتهاء منها، بحضور المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية والمهندس محمود عبد الحميد رئيس قطاع التشغيل والصيانة، وعادل عبد المنعم المتحدث الإعلامى ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والتوعية والمهندس صلاح أمين رئيس منطقة فايد والمهندس حمدى أبو زيد رئيس منطقة سرابيوم، والمهندس عادل العمدة مدير إدارة الصرف الصحى بفايد، وعمرو حنيدق مدير محطات الصرف الصحى ومحمد صالح رئيس قرية فنارة، وعلى أبو دراع رئيس قرية سرابيوم، ومحمد جاد رئيس قرية كسفريت، وأحمد هارون رئيس قرية هاويس سرابيوم.

وقام رؤساء القرى بعرض المشكلات من نقص المياه أو ضعفها وحصر المناطق المحرومة وتحديد النقاط الساخنة، وذلك استعدادا لفصل الصيف وقدوم شهر رمضان.

وأكد محمود طه أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية فنارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المقاولون العرب وهى الشركة المنفذة لمشروع محطة الرفع الرئيسية، بالإضافة إلى 50% من الشبكات فى الفترة من 30/12/2016 حتى 6/7/2017 وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب خلال الخطة الحالية.

وأضاف المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية أنه ضمن ما تم خلال الاجتماع هو تحديد المناطق المحرومة من خلال رؤساء القرى، عن طريق خرائط موضح من خلالها المساحة وعدد السكان، على أن يتم التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وهى الجهة المنوطة بعملية إنشاء الشبكات والمحطات، وذلك حتى يتم إدراجها خلال الخطة المقبلة.

وقال عادل عبد المنعم المتحدث الإعلامى للشركة إن محطة سرابيوم المرشحة يتم حاليا عمل الصيانة اللازمة لها، وذلك لرفع كفاءتها لمجابهة فصل الصيف، بالإضافة إلى أعمال الصيانة التى تمت بمحطة سرابيوم الكومباكت، ومحطة عدلوا والعقادة ودخولهما الخدمة.

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