بالفيديو والصور.. انتشال حوت أحدب نافق بشواطئ الغرام بمطروح لدفنه صحيًا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن مطروح اليوم السبت من انتشال حوت من فصيلة الأحدب، تم العثور عليه نافقًا بشاطئ كليوباترا بالقرب من شاطئ الغرام، غربى مدينة مرسى مطروح، لنقله إلى المدفن الصحى على طريق السلوم.

كان قد تبلغ لقسم شرطة مطروح، من الأهالى بالعثور على حوت نافق بمياه البحر، بمنطقة شاطئ كليوباترا، وعلى الفور انتقلت قيادات مديرية أمن مطروح وقوات وإدارة الحماية المدنية والمختصين بجهاز حماية البيئة وهيئة الثروة السمكية تحت الإشراف الميدانى للواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، ونجحت قوات الحماية المدنية من انتشال من المياه وبالفحص تبين أن طول الحوت 15 مترًا ويزن حوالى 7 أطنان.

وقال مدير أمن مطروح فى تصريحات صحفية إن مدير مكتب هيئة الثروة السمكية بمطروح، أكد أن الحوت من فصيلة الأحدب، وأن موطنه الأصلى المحيط الأطلنطى وقد نزح إلى مياه البحر المتوسط للتزاوج إلا أنه نفق بسبب تواجده بالمياه الضحلة، بعمق لا يزيد عن 10 أمتار، ما أدى إلى نفوقه.

وأضاف مدير الأمن أنه جارِ اتخاذ اللازم نحو دفن الحوت النافق، بالمدافن الصحية بالكيلو 29 طريق مطروح السلوم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

- بالصور.. العثور على حوت نافق بشاطئ الغرام فى مطروح

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