أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : لا قداسة لشيخ أو فقيه لا قداسة لأحد بعد رسول الله -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... الدور الذي بجب أن يقوم به المجلس القومي لمكافحة الإرهاب -
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ البحيرة يكرم "الطاهر" بعد خروجه المعاش

Google+ Print
محافظ البحيرة يكرم "الطاهر" بعد خروجه المعاش محافظ البحيرة يكرم "الطاهر" بعد خروجه المعاش
شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ اليوم الاثنين، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفرالشيخ السابق، حفل تكريم اللواء حسين الطاهر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة والسكرتير العام السابق لمحافظة كفرالشيخ لبلوغه سن المعاش.

وأعرب محافظ كفرالشيخ عن سعادته بمشاعر الحب والتقدير والوفاء التي سادت احتفالية تكريم اللواء حسين الطاهر، سكرتير عام محافظة البحيرة بمناسبة بلوغه السن القانونى للمعاش التى نظمتها محافظة البحيرة بمجمع دمنهور الثقافى، بحضور القيادات التنفيذية بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ.

فيما أعرب الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن سعادته، مؤكدا أنه بالرغم من قصر الفترة التى قضاها السكرتير العام المحتفى به فإنها قد شهدت العديد من الإنجازات والعطاء وتكثيف العمل لتنفيذ الخطط الموضوعة لتنمية المحافظة والنهوض بها وخدمة مواطنيها، وقام المحافظ بتقديم شهادة تقدير ودرع المحافظة للواء حسين الطاهر تقديرا لجهوده متمنيا له التوفيق والصحة والسعادة.


>- محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الحملة القومية لفيروس C بدسوق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365