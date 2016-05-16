محافظ البحيرة يكرم "الطاهر" بعد خروجه المعاش

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ اليوم الاثنين، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفرالشيخ السابق، حفل تكريم اللواء حسين الطاهر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة والسكرتير العام السابق لمحافظة كفرالشيخ لبلوغه سن المعاش.

وأعرب محافظ كفرالشيخ عن سعادته بمشاعر الحب والتقدير والوفاء التي سادت احتفالية تكريم اللواء حسين الطاهر، سكرتير عام محافظة البحيرة بمناسبة بلوغه السن القانونى للمعاش التى نظمتها محافظة البحيرة بمجمع دمنهور الثقافى، بحضور القيادات التنفيذية بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ.

فيما أعرب الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن سعادته، مؤكدا أنه بالرغم من قصر الفترة التى قضاها السكرتير العام المحتفى به فإنها قد شهدت العديد من الإنجازات والعطاء وتكثيف العمل لتنفيذ الخطط الموضوعة لتنمية المحافظة والنهوض بها وخدمة مواطنيها، وقام المحافظ بتقديم شهادة تقدير ودرع المحافظة للواء حسين الطاهر تقديرا لجهوده متمنيا له التوفيق والصحة والسعادة.

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