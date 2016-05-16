يعتبر الجرجير من احد انواع المكونات الطبيعية الخضراء المتميزة بعدة فوائد صحية و علاجية نذكرها لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال مذهل يشمل اضرار الجرجير .

الجرجير هو من الخضروات الورقية الغنية بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحة العامة فهو يحتوي على فيتامين A وفيتامين C كما هو غني بالكالسيوم والحديد والزنك والفوسفور لذلك فهو أكثر الخضروات الورقية التي يحتاج إلى تناولها الإنسان خاصة الجرجير الطازج فهو مناسب جدا في علاج الكثير من الأمراض كالتهابات اللثة والفم حيث يمنع من النزيف كما هو مفيد في علاج الاضطرابات الهضمية لذلك هو ضيف رئيسي في طبق السلطة والأهم من ذلك كله أنه من أكثر الخضروات الورقية التي يحتاج إليها أي رجل نظرا لفوائده التي لا تعد ولا تحصى وفي المقابل فإن الجرجير يؤثر أيضا على صحة الإنسان إن تم تناوله بكثرة لذلك يمكن التعرف على فوائد وأضرار الجرجير في هذا المقال .

فوائد الجرجير

1 – فوائد الجرجير للتخسيس و تنظيم الجسم

> يعتقد أن الجرجير مساعد مهم جدا لتنحيف الجسم , ومهم جدا في الرجيم الغذائي , حيث يحتوي على قدر منخفض جدا من السعرات الحرارية فكل مائة جرام من الجرجير يحتوي على 11 سعر حراري فقط , ويعتبر لذلك هو أقل الخضروات احتواء على سعرات حرارية , وأقل أيضا من الخس والبقدونس و نبات الفجل . بجانب أنه منخفض في محتواه من الدهون والكولسترول , وبالرغم من أنه منخفض السعرات الحرارية , إلا أنه عال في الفيتامينات والمعادن .

>2- يحتوي على فيتامين أ و ج و هـ وفيتامين كـ ,

> وهو مصدر جيد للكالسيوم والمانجنيز والماغنيسيوم والفوسفور. ويحتوي الجرجير على نحو 32% من القيمة الموصى بها يوميا من فيتامين أ و24% من فيتامين ج , أضف إلى هذا أنه يحتوي على مضادات أكسدة بكميات كبيرة

> 3 فوائد الجرجير للحامل ، ينصح خبراء طب النساء أن يكثر الحوامل من تناول الجرجير أثناء فترات الحمل , حيث أن الجرجير يحتوي على عناصر مغذية هامة وضرورية لصحة الجنين , وهو غذاء هام أيضا للمرأة المرضع , وهو يزيل الوهن وأعراض الحمل مثل الغثيان , كما أنه يعمل على إدرار الحليب في المرضع. ويتم إعداده بأكثر من طريقة سواء بصنع حساء الجرجير أو تناول أوراقه في السلطة أو شرب عصير الجرجير , ويفضل عدم تناول العصير بكميات كبيرة بالنسبة للحوامل , حيث يمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة , بجانب أنه منشط للرحم

>4 فوائد الجرجير للبشرة

> يحتوي الجرجير على مجموعة كبيرة من المركبات النباتية المهمة للحفاظ على صحة الجلد , لاسيما فيتامين أ “الذي يأتي من البيتا كاروتين”وج وفيتامين هـ والفلافونويد , وهذه المركبات تعمل على حماية الجلد والوجه من ضرر أشعة الشمس. وتعمل أيضا على الوقاية من شيخوخة الجلد وما يصاحبها من أعراض مثل تجاعيد الوجه , وتعتبر هذه المركبات أيضا مركبات مضادة للأكسدة , لذلك فهي تعمل على حماية الجلد من الشقوق الحرة

>5 فوائد الجرجير لمرضى السكري

> أظهرت دراسات أن الجرجير يعمل على خفض نسبة الكولسترول الضار بالدم , بينما يزيد من مستوى الكولسترول الجيد في الدم , وهذا يساعد بالطبع على خفض مستوى السكر بالدم , بجانب أن تناول سلطة الجرجير تعمل على تنظيم عملية الهضم ومن المعروف أن عملية الهضم المنتظمة تساعد على ثبات مستوى السكر بالدم , بالإضافة إلى أنه مدر للبول , ويعمل على إبطاء امتصاص السكر بعد الأكل في المعدة نتيجة أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان , والتي تساعد على تقليل امتصاص الكربوهيدرات من الأمعاء

>6 فوائد الجرجير للمدخنين

> في إحدى الدراسات العلمية , تم فحص تناول الجرجير على التمثيل الغذائي للنيكوتين عند المدخنين , ويعتبر الجرجير غنيا بالأيزوسايوثيانات الفينيثيل , وهو مركب وقائي ضد سرطان الرئة والمريء , وخلصت الدراسة إلى أن الجرجير قد يكون له تأثير وقائي للمدخنين , حيث يعمل مركب الأيزوسايوثيانات الفينيثيل على تثبيط النيتروز أمين المسبب الرئيسي للسرطان

>7 فوائد الجرجير للقولون

> يعمل الجرجير على تحسين عملية الهضم من خلال عمله على تنظيم إفراز الصفراء , بجانب احتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين ج والألياف , والتي تحفز إفراز الغدد اللعابية والأمعاء على الهضم السليم

>8 فوائد الجرجير للغدة الدرقية

> نتيجة ارتفاع محتوى الجرجير من اليود , الذي يعمل على منع تضخم الغدة الدرقية , فإن الجرجير قد يعمل على تحسين وظائف الغدة الدرقية , وتخفيف الكثير من أعراض الغدة الدرقية

>9 فوائد الجرجير للضغط

> يعمل الجرجير على ضبط مستوى الكولسترول وضغط الدم , وتظهر الدراسات أن مادة اللوتين , الموجودة بكثرة في نبات الجرجير , يمكن أن تساعد على خفض مستوى ضغط الدم , ومن ثم تعمل على الوقاية من النوبات القلبية , وأمراض الشريان التاجي وتصلب الشرايين

>10 فوائد الجرجير للشعر

> يعمل الجرجير على منع تساقط الشعر ويعالج قشرة الرأس , نظرا لغناه بالكبريت والحديد والزنك وفيتامين أ , ويتم الحصول على أفضل النتائج من خلال تدليك الرأس بعصير الجرجير

– الاضرار العامة للجرجير

1-يمكن أن يسبب الجرجير بعض المشاكل للأشخاص الذين يعانون من التهاب المثانة , لذلك يفضل تجنب أو الحد من تناول الجرجير , بسبب المشاكل والآلام التي قد يسببها الجرجير

> 2-يحتوي الجرجير على نسبة عالية من اليود , ويفضل عدم تناول الأطفال الأقل من 4 سنوات للجرجير حيث أنه غير آمن لهم وهو كذلك غير آمن أثناء الحمل والرضاعة إذا تم تناوله بكثرة , حيث أنه قد يسبب الإجهاض

> 3-وكذلك فإنه ينصح بتجنب تناوله لمن يعانون من قرح المعدة أو الأمعاء والمصابون بمرض في الكلى وهذه الأعراض الجانبية تحدث دائما إذا تم تناوله بكثرة وعلى فترة كبيرة من الوقت

> ملخص عن فوائد الجرجير

> 1- يسهل الهضم ، ينشط الطاقة للجسم ، يسهل إفراز المرارة

> 2- الجرجير ينقي الدم ، ويمنع مرض نقص فيتامين سي

> 3- يوقف الجرجيرآلام الروماتيزم

> 4- الجرجير يساعد على التخلص من البلغم

> 5_ الجرجير يدر البول ويعمل على تفتيت الحصى

> 6- الجرجير يقوي القدرة الجنسية. يهيج الشهوة الجنسية جداً وهو يحركها ويقوى على الممارسة الجنسية

> 7_ يساعد على ثبات الاسنان و تقوية اللثة و منع نزيفها

> 8- ينظف المعدة و الامعاء

> 9- ينفع ضد امراض الكلى و الكبد و النقرس

> 10- استعمال الجرجير الطازج في السلطات يساعد في عملية الهضم

> 11- يخفض كمية السكر في البول

> 12- بذر الجرجير وماء الجرجير يزيلان النمش و البهق

> 13- فاتح للشهية

دراسة أمريكية الجرجير يخلصك من السموم و المواد المسرطنة …

قام مجموعة من الباحثين من الجامعة الأمريكية بيتسبيرج بدراسة طبية تضمنت حوالي 82 شخص من المدخنيين كان الأطباء قد أعدوا لهم كبسولة من المستخلصات التي حصلوا عليها من الجرجير ،و كان حجم الجرجير في الكبسولة حوالي 10 مجم ،و أضاف الباحثون إليها حوالي 1 ميليلتر من زيت الزيتون ووصف الأطباء هذه الكبسولة للمدخنيين لمدة سبعة أيام يتناولونها أربعة مرات يومياً وتوصل الأطباء لنتائج مذهلة تم عرضها بمؤتمر الجمعية لأمريكية لأبحاث السرطان الذي تم عقده في الأيام القليلة الماضية في المدينة الأمريكية نيو أورليانز و كانت النتائج كالتالي

نتائج الدراسة الطبية :

– أوضح الأطباء أنه من الممكن استخراج مستلخص من الجرجير ذات فعالية كبيرة في مكافحة السموم و يحد من انتشار الأورام الخبيثة بالجسم .

> – لاحظ الباحثون بعد متابعة الأشخاص الذين تناولوا كبسولة الجرجير أنه تمكن من احباط عمل مادة نيتروزامين كيتون و هي مادة مسرطنة خطيرة بنسبة تصل إلى 7.7% .

> – وجد الباحثون أن مستخلص الجرجير تمكن من مكافحة البنزين السام بنسبة تصل إلى 25%

> – تمكن الجرجير من خفض من سمية مادة الأكرولين الضارة بنسبة 15%

– اكتشف الباحثون الأشخاص المدخنيين الذين أجريت عليهم الدراسة و لا يملكون الجينات التي تغير من طبيعة المواد التي تسبب السرطان هم الأكثراستفادةً من مستخلص الجرجير و تضاعف الأثر الإيجابي لتناول المستخلص بالنسبة لهم عدة مرات مقارنةً بغيرهم .

طريقة تطويل الشعر بالجرجير

الوصفة الأولى : المكونات : جرجير

> الطريقة : إطحني الجرجير في الخلاط ثم ضعيه على الشعر لمدة 3 ساعات مع تغطية الرأس ، و قومي بتكرار الوصفة كل أسبوع ، و ستجدي شعرك يطول 10 سم شهريا .

الوصفة الثانية : قومي بتنظيف حزمة جرجير و غسلها جيدا و طحنها بالخلاط مع عصير ليمون و زيت زيتون و ماء بارد ، و ضعيهم على شعرك لمدة 3 ساعات مع تغطيتهم ، ثم غسله بماء دافئ ، و القيام بذلك مرة كل أسبوع .

الوصفة الثالثة : خلط حزمة جرجير مع نصف كوب زيت جوز الهند دافئ و كوب زبادي معا في الخلاط ، و إتركيهم على الشعر لمدة ساعة .

الوصفة الرابعة : قومي بخلط ربع كوب من عصير الجرجير مع صفار بيضتين و 3 ملاعق مايونيز ، و إخلطيهم مع كميات متساوية من زيت السمسم و زيت جوز الهند و زيت الخروع و زيت الذرة ، و ضعيهم على شعرك مع تغطيته ، مرتين أسبوعيا لمدة شهر .