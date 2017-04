يعتبر البقدونس من احد اشهر الاغذية الخضراء المتميزة بعدة نصائح صحية و جمالية نقدمها لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال مذهل يشمل فوائد البقدونس.

البقدونس له فوائد عديدة واستخدامات صحية كثيرة ومن ضمن هذه الاستخدامات انه يمكن استعامال البقدونس للتخسيس ..عُرف البقدونس منذ ما یزید عن ٢٠٠٠ عام، في بلاد البحر المتوسط، ویعتقد أن موطنه الأصلي جنوب أوروبا، وكان یستخدم كعلاج قبل أستعماله كطعام، أما الآن فقد أنتشر البقدونس في العالم كله، ویستعمل على نطاق واسع في وصفات كثیرة

فيما يلي فوائد البقدونس

فوائد البقدونس للبشرة :

لم يتم التعرف على خصائص كثيرة للعناية بالبشرة من البقدونس، ولكن هذه بعض فوائد البقدونس للبشرة على النحو التالي .

>1. تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة والندوب :

> فيتامين C غير موجود بشكل طبيعي في الجسم، ونحن بحاجة إلى الحصول عليه بكميات كافية من خلال الطعام، والبقدونس يحتوي على كمية عالية من فيتامين C، والذي يغذي الجلد من الداخل لتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والندوب.

> تناول البقدونس يحفز إنتاج الكولاجين في الجلد ويعزز تكاثر الخلايا وإصلاحها، وهذا يؤدي إلى نمو أسرع لخلايا الجلد الجديدة .

>2. يحسن الشفاء :

> يحتوي البقدونس على بيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين (أ) والذي يعتبر مفيد جدا لإصلاح الجلد. ولذلك فإن تناول البقدونس يحسن مرونة الجلد، ويكافح التجاعيد ويسرع عملية التئام الجروح .

>3. التخلص من الهالات السوداء :

> يعمل البقدونس على محو الهالات السوداء تحت العين، وذلك لأنه يحتوي على كمية عالية من فيتامين C والكلوروفيل وفيتامين K الذي يساعد على تفتيح المنطقة تحت العين وتقليل الانتفاخ.

> طريقة الإستخدام :

> أخذ حفنة من البقدونس، وطحنها حتى يتم استخراج العصير، ومزجه مع 1 ملعقة صغيرة من اللبن ووضعه على منطقة العين، أو يمكن حتى نقع كرات القطن في عصير البقدونس وابقائه تحت العين لمدة 10 دقائق، وتكرار ذلك مرتين في الأسبوع للحد من الهالات السوداء .

>4. مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات :

> الزيوت الطيارة ( الأوجينول بشكل خاص ) الموجودة في البقدونس تعطي خصائص مضادة للجراثيم وخصائص مضادة للفطريات، مما يجعله مفيد لعلاج حب الشباب، والبثور، والعدوى الجلدية وتطهير المسام .

> يجب تجنب استخدام زيت البقدونس مباشرة على الوجه لأنها يمكن أن يحرق الجلد، ولذلك يجب تخفيف زيت البقدونس مع زيت ناقل مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز ثم استخدامه على الوجه، وتركه لمدة 30 دقيقة ثم شطفه .

> مزج البقدونس مع خل التفاح وعصير التفاح وزيت شجرة الشاي يمكن أن يساعد أيضا في الحفاظ على نضارة البشرة وعلاج المشاكل الجلدية .

>5. الحفاظ على نضارة البشرة :

> تناول البقدونس بكثرة يساعد على تحقيق توازن لإفراز الزهم الزائد في البشرة الدهنية، كما أنه يساعد أيضا على تنقية المسام التي قد تؤدي إلا ظهور حب الشباب، والزنك في البقدونس يسيطر على التهاب الجلد ويعزز تجديد البشرة، كما أنه يقلل من الاحمرار ويقلل من مشاكل حب الشباب .

>6. القضاء على الجذور الحرة :

> يحتوي البقدونس على كمية عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجلد من ضرر الجذور الحرة ويؤخر علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد .

>7. الحفاظ على صحة الجلد :

> البقدونس يحتوي على معادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والنحاس والزنك والتي هي ضرورية للحفاظ على صحة الجلد، ويمكن استخراج العصير من أوراق البقدونس ومزجها مع 200 مل من الماء، وشرب هذا العصير يوميا للحصول على بشرة صحية .

>8. منع ظهور حب الشباب :

> أخذ بعض البقدونس في وعاء وهرسه باستخدام ملعقة أو شوكة، وإضافة 2 ملعقة صغيرة من العسل إليه ومزجه جيدا حتى يختلط العسل باللون الأخضر، يوضع هذا الخليط على الوجه ويغسل بعد 10 دقائق، ثم يتم وضع مرطب مناسب لبشرتك .

> كل من العسل والبقدونس يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم تعمل على التخلص من البثور وإبقاء البشرة ناعمة، ومن الافضل استخدام أوراق البقدونس الطازجة بدلا من البقدونس المجفف

>9. تحضير غسول معالج للبشرة في المنزل :

> يمكنك أيضا استخدام البقدونس المجفف كعلاج للبشرة، حيث يمكن أخذ ملعقة من أوراق البقدونس المجفف وإضافته إلى 200 مل من الماء، وغليه لمدة 20 دقيقة على الأقل، وإزالته من على النار وتركها حتى يبرد في درجة حرارة الغرفة، ويمكن استخدام هذه المياه لشطف الوجه مرة واحدة أو مرتين في اليوم.

>10. يمنع البقع الداكنة وتلون الجلد :

> البقدونس يفيد في الحد من ظهور بقع داكنة وملونة في الجلد، وخليط البقدونس والعسل وعصير الليمون يمكن أن يكون علاج فعال للبقع الداكنة في الجلد، حيث يتم اخذ حزمة واحدة متوسطة الحجم من أوراق البقدونس ونقعها في ماء دافئ، ثم سحقها بالهاون، وإضافة 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون و 1 ملعقة كبيرة من العسل الخام، وهرسها بشكل جيد، وتطهير بشرتك بهذا المنظف اللطيف مع التركيز على مناطق الرؤوس السوداء، وتركه لمدة 20 دقيقة ثم شطفه.

>11. منظف للبشرة :

> في الخلاط مزج قليل من البقدونس مع الزبادي، وطحنه حتى تتكون عجينة ناعمة، و إضافة ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان وبضع قطرات من زيت شجرة الشاي، واستخدامه كمنظف للوجه والعنق وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم غسله وترك الوجه حتى يجف .

> استخدام هذا الخليط ثلاث مرات في الأسبوع لإزالة خلايا الجلد الميتة والأوساخ المتراكمة من الوجهه .

>12. الحصول على بشرة متوهجة :

> يمكن استخدام البقدونس للحصول على بشرة متوهجة، حيث يتم اخذ حزمة من أوراق البقدونس وهرسها بالشوكة لاستخراج العصير، ويضاف الماء المغلي المقطر إليه وتركه حتى يبرد، ثم إضافة 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، 3 قطرات من زيت شجرة الشاي و 3 قطرات من الزيت العطري الروزماري، ويمكن تخزينه في الثلاجة، وعند استخدامه يتم وضع كرة القطن في الخليط ودهنه على الوجه في حركات دائرية .

> هذا الخليط يساعد على تحقيق التوازن في مستوى الرقم الهيدروجيني للجلد وقتل البكتيريا التي تسبب حب الشباب، وهذا سوف يعالج البشرة الدهنية والتهاب الجلد .

>13. بلسم للبشرة :

> فرك البقدونس الطازج او المجفف على البشرة يمنع تهيج البشرة تجاه لدغات الحشرات، وعند التعامل مع الدمامل، فإنه يستخدم غلي البقدونس في الماء ووضعه على المناطق المتضررة لبضع ساعات، كما أنه يساعد على علاج النمش والبقع، وكذلك استخدام زيت بذور البقدونس يمكن أن يساعد على علاج الكدمات .

فوائد البقدونس للشعر :

14. علاج تساقط الشعر :

> البقدونس غني بالمواد المغذية الهامة التي تعالج نقص التغذية الذي يؤدي إلى فقدان الشعر، وقد استخدم البقدونس تقليديا بمثابة منشط ومطهر لفروة الرأس مما يساعد على التحكم في فقدان الشعر، كما أنه يحتوي على مادة الابيغينين، وهو الفلافونويد المضاد للأكسدة الذي يسيطر على تساقط الشعر من خلال تنظيم الجينات، حيث يمكن هرس حفنة من البقدونس وإضافة اليها 100 مل من الماء، ووضع الخليط على فروة الرأس الرطبة، ولف شعرك بمنشفة وتركها لمدة ساعة، ثم غسله بالشامبو .

>15. الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر :

> يحتوي البقدونس على كمية عالية من النحاس والذي يساعد على الاحتفاظ باللون الطبيعي للشعر، حيث يمكن أن يستخدم موضعيا، أو يمكن أن تؤخذ منه كميات كبيرة في النظام الغذائي .

>16. يعزز نمو الشعر :

> البقدونس مفيد للغاية لتعزيز نمو الشعر، حيث أن فرك بذور البقدونس المجففة على فروة الرأس وتدليك فروة الرأس بها يساعد على تنشيط الدورة الدموية مما يعزز نمو الشعر، وتكرار هذه الطريقة مرتين في الأسبوع لمدة شهرين للحصول على شعر طويل وكثيف .

>17. الحصول على شعر حريري وأملس :

> علاج الشعر بالبقدونس يمكن استخدامه للحصول على شعر ناعم وأملس، وغلي الماء في وعاء، وإضافة اليه قليل من البقدونس وتركه على نار خفيفة لمدة 10 دقائق، ثم إخراج الأوراق ومزجها جيدا للحصول على عجينة ناعمة، ووضع العجينة على الشعر بعد تنظيف الشعر وفروة الرأس بالشامبو، وتركه لمدة ساعة ثم غسله.

>18. يمنع عدوى القمل :

> استخدام عجينة البقدونس على فروة الرأس يساعد أيضا على التخلص من الإصابة بالقمل .

>19. يستخدم بمثابة شطف للشعر :

> البقدونس يعتبر شطف فعال للشعر لإضفاء تألق إلى الشعر، وكل ما عليك القيام به هو غلي بعض الماء وإضافة اليه حفنة من أوراق البقدونس، وتركه على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة حتى يتحول إلى اللون الأصفر، وإضافة عصير الليمون إليه وتركه حتى يبرد، وشطف الشعر به بعد غسل الشعر بالشامبو .

>20. التخلص من قشرة الرأس :

> غسل شعرك بمستخلص أوراق البقدونس يساعد على التخلص من قشرة الرأس .

فوائد البقدونس للصحة :

الفوائد الصحية للبقدونس عديدة، وتشمل ما يلي :

>21. مكافحة السرطان :

> مادة المريستيسين الموجودة في البقدونس تمنع تشكيل الأورام وخاصة في الرئتين ويساعد على منع السرطان .

>22. خصائص مضادة للإلتهابات :

> مادة الليتولون وفيتامين C الموجودة في البقدونس تعتبر بمثابة عوامل مضادة للالتهابات، لذلك فإنه إذا استهلك يوميا، فإن هذا يمكن أن يقي من بعض الالتهابات مثل التهاب المفاصل أو التهاب المفاصل الروماتويدي .



>23. يعزز الجهاز المناعي :

> فيتامين (أ) وفيتامين C يعزز الجهاز المناعي ويساعدك على محاربة مختلف الالتهابات والأمراض .

>24. الحفاظ على صحة القلب :

> حمض الفوليك أو فيتامين B9 الموجود في البقدونس يقي من أمراض القلب والشرايين والنوبات القلبية .

>25. الحفاظ على صحة العظام :

> فيتامين K في البقدونس يساعد في تكوين الأوستيوكالسين الذي يعطي القوة للعظام، وفي الوقت نفسه يمنع تراكم الكالسيوم في الأنسجة مما يقي من تصلب الشرايين، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية والقلبية .

>26. مضادات الأكسدة :

> البقدونس غني بالمواد المضادة للتأكسد، حيث يحتوي على الوتيولين، والفلافونويد التي تحارب ضد الجذور الحرة ويعمل كعامل مضاد للالتهابات .

>27. علاج فقر الدم :

> البقدونس غني بالحديد وفيتامين C، حيث ان الحديد مهم في بناء خلايا الدم، في حين أن فيتامين C يساعد الجسم على امتصاص الحديد .

>28. خصائص مضادة للجراثيم :

> البقدونس يتميز بأن له خصائص مكافحة لأي عدوى بكتيرية .

>29. يقوي وظائف جميع الغدد :

> يدعم البقدونس جميع الغدد في الجسم مثل الكبد والطحال، وما إلى ذلك لتنظيم افراز الانزيمات بشكل صحيح .

>30. تنقية الدم :

> البقدونس هو منقي ممتاز للدم .

>31. تقوية الأوعية الدموية :

> البقدونس يحافظ على مرونة الأوعية الدموية وتقوية جدارها .

>32. علاج الإسهال :

> شاي البقدونس يمكن أن يساعدك على التخلص من الإسهال .

>33. تحسين الهضم :

> البقدونس يحسن هضم البروتينات والدهون بسبب وجود الانزيمات، كما أنه يحسن عملية التخلص من الفضلات، وهذه فائدة أخرى رائعة من البقدونس .

>34. تقليل نسبة الكولسترول في الدم :

> البقدونس يساعد على إزالة أو إذابة الكوليسترول المتراكم في الأوردة مما يساعد على منع امراض القلب والاوعية الدموية .

>35. يحسن صحة الأذن :

> البقدونس يساعد في علاج التهابات الأذن، وفي القديم كان يستخدم زيت جوز الهند المغلي مع البقدونس ويصفى، تم يصب قليلا منه في الأذن لعلاج عدوى الأذن .

>36. علاج الذمة :

> الذمة ربما يكون سببه اختلاف الضغط في الأوعية الدموية، واستهلاك البقدونس يحسن من قوة الأوعية الدموية، وبالتالي يمكن أن يساعد في مكافحة هذا المرض .

>37. علاج الحصوات :

> حصى المرارة يمكن التخلص منه عن طريق استهلاك البقدونس .

>38. تنظيم الهرمونات :

> البقدونس يساعد في افراز الهرمونات، ويحسن افراز الاستروجين ويحسن الدورة الدموية في الرحم .

>39. تحسين وظائف الكلى :

> البقدونس يحسن النشاط الكلوى ويعالج مشاكله، كما أنه يساعد في التخلص من الفضلات في الدم وعلاج مشاكل ألم التبول، وهي واحدة من أفضل فوائد البقدونس للكلى .

>40. علاج مشاكل الكبد :

> البقدونس يفيد في تنشيط وظائف الكبد، ويقلل من ازدحام الكبد ويحسن الدورة الدموية للكبد للقيام بوظائفة بشكل سليم .

>41. علاج مشاكل الدورة الشهرية:

> البقدونس يعالج عدم انتظام الدورة الشهرية ويقلل من الألم المصاحب لها .

>42. علاج العمى الليلي :

> فيتامين (أ) في البقدونس يحسن الرؤية .

>43. الحفاظ على وظيفة الطحال :

> جذر البقدونس يساعد في تقوية وظيفة الطحال ويمنع سوء الامتصاص للمواد المغذية .

>44. علاج مشاكل المعدة :

> البقدونس يعالج مشاكل المعدة المختلفة مثل الحموضة وعسر الهضم .

>45. تقوية الأسنان :

> البقدونس مصدر غني للفيتامين C الذي يقوي الأسنان .

>46. تسهيل الولادة :

> نظرا لأنه منشط للرحم فإنه يساعد على الولادة بشكل اسهل عن طريق تخفيف الألم إلى حد ما

>47. يمنع أمراض أخرى :

> يمكن أيضا أن يبقيك بعيدا عن الروماتيزم، واليرقان، والنقرس، ورائحة الفم الكريهة . في النظر في جميع المزايا التي يقدمها البقدونس، فإنه سيكون من الخطأ عدم اضافة البقدونس الى نظامك الغذائي اليومي .

طرق استخدام البقدونس للتخسيس :

یمكنك أستغلال البقدونس بأكثر من طریقة بدلاً من الأكتفاء بھ لتزیین الطعام، أستخدمي من نصف كوب إلى كوب كامل من البقدونس المفروم على السلطة، والأرز والمعكرونة والبطاطس، وذلك لرفع قیمتھا الغذائیة بشكل كبیر. البقدونس یضیف نكھة عشبیة للطعام، ویغنیك عن إضافة مكونات أخرى مرتفعة السعرات الحراریة. یمكنك أیضاً إضافة البقدونس إلى العصائر وسموذي الفواكة ، ضعیه في الخلاط قبلھا للحصول على قوام مثالي.

١-مشروب تصنعیه في خمس دقائق، أشربیه لخمس أیام وأفقدي ست باوندات من وزنك! إذا اردت ان تخسري بعض الوزن في مدة قصیرة بدون تجویع نفسك فأن ِت تحتاجین إلى حل سحري بالتأكید! الخبر السار أنك لا تحتاجین لأي سحر في صنع ھذه الوصفة السھلة ذات التأثیر المضمون، إنھا شراب فعال لإنقاص الوزن في خمسة أیام فقط، فھل تریدین معرفة خطوات الإعداد؟

> الطریقة:

> المكونات:

> حزمة بقدونس

> لیمونة واحدة

> كوب ماء

> التحضير :

> قطعي البقدونس إلى قطع صغیرة جداً، أو یفضل وضعه في الخلاط.

> ضعي البقدونس المفروم في كوب وصبي علیه الماء

> اعصري اللیمونة على المزیج.

> أشربیھا كل صباح على معدة خالیة لمدة خمسة أیام، ثم توقفي لعشرة أیام.

> یساعد ھذا العصیر في حرق الدھون وإمداد جسمك بالفیتامینات والمعادن.

> بالاضافة الى أن البقدونس یحسن من عملیة الھضم ویساعد في التخلص من سوائل الجسم التي تظھرك بوزن اكبر من الحقیقي.

> -إذا لم یعجبك طعم اللیمون یمكنك أستبداله بالزبادي الذي یحسن الھضم أیضاً ولكن تأكدي من أنھ منزوع الدسم.

> یمكنك تخصیص شراب الزبادي مع البقدونس لبعد الظھر، وتناول اللیمون مع البقدونس في الصباح ، سیظھر تأثیره مباشرة في غضون خمسة أیام، وستخسرین ٦ باوندات بالإضافة الى انھ یساعدك في الشعور بالأنتعاش والطاقة.

> ھذا المشروب لن یجدي أي نفع مع تناول الأطعمة السریعة والغیر صحیة.

>٢-شاي البقدونس لخسارة الوزن

> یعرف شاي البقدونس كطریقة فعالة لفقدان الوزن منذ وقت طویل، وذلك لأنھ مدر للبول في المقام الأول، فیمنع جسمك من تخزین المیاة التي تؤدي إلى زیادة الوزن والترھلات، وطریقة إعداده سھلة جداً.

> الطریقة:

> سخني براد میاة حتى یصل للغلیان

> بمجرد ما أن تبدأ المیاه في الغلیان ضیفي ربع كوب من أوراق البقدونس الطازجة إلیھا، لا تستعملي الاوراق الجافة أبداً.

> أتركي الشاي یغلي لخمس دقائق.

> صفي الشاي وتخلصي من أوراق البقدونس

> یمكنك تناول الشاي بارداً أو ساخناً.

>٣-سموذي الأناناس والبقدونس

> المكونات:

> ٣\٤ كوب ماء

> ١\٢ خیارة مفرومة

> حزمة بقدونس

> ٢لیمونة متوسطة

> ٢كوب من الأناناس الطازج

> الخطوات:

> أنزعي أوراق البقدونس وأفرمیھا بدون الأعناق

> قشري اللیمون وأنزعي بذوره

> قطعي الأناناس إلى قطع صغیرة

> ضعي المكونات معاً في الخلاط مع الماء وأخلطیھم لدقیقة كاملة على أعلى درجة حتى تصلي لقوام ناعم .

> یصب في كوبین للتقدیم.

>٤-عصیر البقدونس والخیار للتخسيس

> ھذه الوصفة تعتبر من أھم الوصفات الخضراء وأكثرھا فاعلیة في تنقیة الجسم من السموم والتخلص منھا وفقدان الوزن، بالإضافة إلى كونھا غنیة بالمغذیات التي یحتاجھا الجسم مثل الفیتامینات والمعادن ومضادات التأكسد، وبعض المغذیات النباتیة مثل الكلوروفیل، یمكنك إضافة بعض قطرات اللیمون إلیھ للحصول على مذاق لاذع.

> المكونات:

> خیارة كبیرة

> ٢حزمة بقدونس

> التحضير :

> نظفي الخیار جیداً وأعدیه للعصیر

> إذا كنت تستعملین خیار عضوي یمكنك تقطیع الخیار كما ھو، أما الخیار غیر العضوي یجب تقشیره للتخلص من أي مبیدات عالقة به.

> أغسلي البقدونس جیداً وضعیه في الخلاط اولاً، وبعد فرمه ضیفي إلیه الخیار وأخلطیھما معاً مرة أخرى، ویمكنك إضافة قطرات من عصیر اللیمون لإضفاء نكھة لاذعة على العصیر.